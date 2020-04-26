هجوم شركة تجسس اسرائيلية على حسابات مستخدمي «واتسآب»

وكالات (صدى):

تعتزم شركة " فيسبوك " المالكة لتطبيق التراسل الشهير " واتسآب " مقاضاه شركة اسرائيلية بعد الكشف عن هجومها السري على الخوادم الخاصة بها في الولايات المتحدة .

وأكدت "فيسبوك " أن الشركة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج البرمجيات وأجهزة التجسس " إن إس أو " هاجمت خوادم واتس آب في لوس انجلوس 700 مرة للتوصل إلى حسابات المستخدمين المشفرة وتحميل برمجية خبيثة للتجسس على هواتفهم ، كبرنامج " بيجاسوس " ، ولا يُستبعد أن تمارس نفس الهجوم على مستخدميها في دول اخرى .

والمثير للدهشة ، أن "واتسآب " تتخوف عدم مساندتها من قبل الحكومة الأمريكية إذ أن الشركة الإسرائيلية لديها أعمال عديدة مع امريكا ودول كثيرة حول العالم .

وفي حال تأكد للقضاء الأمريكي صحة اتهامات "واتسآب " فستواجه شركة التجسس الإسرائيلية عقوبت صارمة تصل لسجن بعض المسؤولين .