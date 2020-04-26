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الأعداد السابقة للصحيفة

هجوم شركة تجسس اسرائيلية على حسابات مستخدمي «واتسآب»

Time منذ 30 دقيقة
Views 1279
هجوم شركة تجسس اسرائيلية على حسابات مستخدمي «واتسآب»

وكالات (صدى):
تعتزم شركة " فيسبوك " المالكة لتطبيق التراسل الشهير " واتسآب " مقاضاه شركة اسرائيلية بعد الكشف عن هجومها السري على الخوادم الخاصة بها في الولايات المتحدة .

وأكدت "فيسبوك " أن الشركة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج البرمجيات وأجهزة التجسس " إن إس أو " هاجمت خوادم واتس آب في لوس انجلوس 700 مرة للتوصل إلى حسابات المستخدمين المشفرة وتحميل برمجية خبيثة للتجسس على هواتفهم ، كبرنامج " بيجاسوس " ، ولا يُستبعد أن تمارس نفس الهجوم على مستخدميها في دول اخرى .

والمثير للدهشة ، أن "واتسآب " تتخوف عدم مساندتها من قبل الحكومة الأمريكية إذ أن الشركة الإسرائيلية لديها أعمال عديدة مع امريكا ودول كثيرة حول العالم .

وفي حال تأكد للقضاء الأمريكي صحة اتهامات "واتسآب " فستواجه شركة التجسس الإسرائيلية عقوبت صارمة تصل لسجن بعض المسؤولين .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم انك قُلت وقولك الحق اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم اعمر بيوتك بعبادك الصالحين اللهم لا تخليها من عبادك يارب العالمين اللهم أعد لحرمك. الطائفين العابدين الركع السجود يا حي ياقيوم آمين آمين آمين 🤲
fares
جزاك الله خير
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب الي في الصوره ما يوصلون 40 شخص في مكان محدد وباقي الحرم فاضي ايش الضرر أو صار كل الحرم زي كذا
fares
الله يوفق الجميع ويكفينا الشر
fares
لابد انه لاحظ شي اخر ولم يفصح عنه لسبب الله اعلم به وهو بعد رب العالمين يعلمه ولاتنسو انه محنك و مخضرم امنيا وماوصل اليه من رتبه قبل تقاعده دلالة على ذلك

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