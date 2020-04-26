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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. صحة حائل تغلق أقسام الطواري بمجمعين طبيين

Time منذ ساعة
Views 1497
بالصور.. صحة حائل تغلق أقسام الطواري بمجمعين طبيين

حائل (صدى):
قررت صحة حائل إغلاق أقسام الطوارئ في مجمعين طبييبن بسبب مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى.

ونشرت صحة حائل عبر حسابها "تويتر" صور الغلق ومخالفات تطبيق اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى للوباء

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم انك قُلت وقولك الحق اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم اعمر بيوتك بعبادك الصالحين اللهم لا تخليها من عبادك يارب العالمين اللهم أعد لحرمك. الطائفين العابدين الركع السجود يا حي ياقيوم آمين آمين آمين 🤲
fares
جزاك الله خير
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب الي في الصوره ما يوصلون 40 شخص في مكان محدد وباقي الحرم فاضي ايش الضرر أو صار كل الحرم زي كذا
fares
الله يوفق الجميع ويكفينا الشر
fares
لابد انه لاحظ شي اخر ولم يفصح عنه لسبب الله اعلم به وهو بعد رب العالمين يعلمه ولاتنسو انه محنك و مخضرم امنيا وماوصل اليه من رتبه قبل تقاعده دلالة على ذلك

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