أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران وجازان

نجران (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.