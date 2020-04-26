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الأعداد السابقة للصحيفة

أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران وجازان

Time منذ 56 دقيقة
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أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران وجازان

نجران (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم انك قُلت وقولك الحق اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم اعمر بيوتك بعبادك الصالحين اللهم لا تخليها من عبادك يارب العالمين اللهم أعد لحرمك. الطائفين العابدين الركع السجود يا حي ياقيوم آمين آمين آمين 🤲
fares
جزاك الله خير
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب الي في الصوره ما يوصلون 40 شخص في مكان محدد وباقي الحرم فاضي ايش الضرر أو صار كل الحرم زي كذا
fares
الله يوفق الجميع ويكفينا الشر
fares
لابد انه لاحظ شي اخر ولم يفصح عنه لسبب الله اعلم به وهو بعد رب العالمين يعلمه ولاتنسو انه محنك و مخضرم امنيا وماوصل اليه من رتبه قبل تقاعده دلالة على ذلك

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