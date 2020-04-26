داعشي يقتل طفلة عطشاً بعد تكبيلها تحت آشعة الشمس !

برلين (صدى):

شهدت محكمة فرانكفورت الألمانية أولى جلسات محاكمة الداعشي العراقي الذي قتل طفلة أيزيدية عطشاً تحت آشعة الشمس أمام والدتها .

وكشفت مصادر اسم المتهم الداعشي بعدما تحفظت المحكمة على ذكر اسمه وهو " ابو معاوية " ، وفقاً للعربية نت .

كما أكدت أن المجرم "37 " عام كان له دور بارز في داعش وكوفئ بزوجة ألمانية وجلب لها امرأة ايزيدية كخادمة مع ابنتها وكان يعذبهما بلا رحمة على أي أخطاء من وجهة نظره .

وحول سبب قتل الطفلة"رانيا " بهذه الطريقة المروعة ، كشف صحفي أيزيدي أنها تبولت ليلاً لا إردياً فاستيقظت باكية ، ليقوم الإرهابي بتكبيلها تحت آشعة الشمي التي تجاوزت 50 درجة مئوية دون رشفة ماء حتى ماتت ، بينما كان يعاقب والدتها بالسير حافية القدمين تحت لهيب الشمس حتى أصيبت بحروق شديدة .