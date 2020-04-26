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الأعداد السابقة للصحيفة

داعشي يقتل طفلة عطشاً بعد تكبيلها تحت آشعة الشمس !

Time منذ 28 دقيقة
Views 1522
داعشي يقتل طفلة عطشاً بعد تكبيلها تحت آشعة الشمس !

برلين (صدى):
شهدت محكمة فرانكفورت الألمانية أولى جلسات محاكمة الداعشي العراقي الذي قتل طفلة أيزيدية عطشاً تحت آشعة الشمس أمام والدتها .

وكشفت مصادر اسم المتهم الداعشي بعدما تحفظت المحكمة على ذكر اسمه وهو " ابو معاوية " ، وفقاً للعربية نت .

كما أكدت أن المجرم "37 " عام كان له دور بارز في داعش وكوفئ بزوجة ألمانية وجلب لها امرأة ايزيدية كخادمة مع ابنتها وكان يعذبهما بلا رحمة على أي أخطاء من وجهة نظره .

وحول سبب قتل الطفلة"رانيا " بهذه الطريقة المروعة ، كشف صحفي أيزيدي أنها تبولت ليلاً لا إردياً فاستيقظت باكية ، ليقوم الإرهابي بتكبيلها تحت آشعة الشمي التي تجاوزت 50 درجة مئوية دون رشفة ماء حتى ماتت ، بينما كان يعاقب والدتها بالسير حافية القدمين تحت لهيب الشمس حتى أصيبت بحروق شديدة .

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
خف علينا يارشدي اباظه هههههههه
كجمغلو
ويستمر عبث هؤلاء الاجانب
المليليح
الكارثة جوميزه حق الطواقي سافر له أكثر من أسبوعين والصحيفه مكتمه على الموضوع هههههههههههههه توصل بالسلامه ياحمدلله يامرعب الأندية وحاشرهم ثلاث سنوات
سعد العوني
لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلحها ويستر عليها
سعد العوني
قطو له 7 ارواح

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