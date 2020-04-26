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الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

Time منذ ساعة
Views 1344
القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

المليليح
الكارثة جوميزه حق الطواقي سافر له أكثر من أسبوعين والصحيفه مكتمه على الموضوع هههههههههههههه توصل بالسلامه ياحمدلله يامرعب الأندية وحاشرهم ثلاث سنوات
سعد العوني
لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلحها ويستر عليها
سعد العوني
قطو له 7 ارواح
سعد العوني
الله يعزهم ولايعز عليهم امين
المليليح
طيب إيش الجديد في الموضوع كل موسم على هذا الحال بس هياط وازعاج طول الموسم وآخرها برا ههههههههههههههههههه

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