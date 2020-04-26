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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد السماح بفتح المولات المواطنون يتساءلون: " أول مول تبى تروح له "

Time منذ 4 ساعات
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بعد السماح بفتح المولات المواطنون يتساءلون: " أول مول تبى تروح له "

الرياض (صدى):
تزامنا مع صدور الأمر الملكي بإعادة فتح بعض الأنشطة، ومنها المراكز التجارية " المولات " ،تصدر وسم " أول مول تبى تروح له " قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بقرار السماح بفتح المولات، والرفع الجزئي لقرار منع التجول، بعد فترة طويلة من العزل المنزلي.

وأكد عدد من المغردين عبر الوسم أن سعادتهم بالقرار لا تعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتين إلى أن كل فرد الآن مسؤول عن صحته وصحة من حوله، بالتزامه بالتباعد الاجتماعي، والخروج من المنزل في أضيق الحدود، إلى أن تزول الجائحة.

وكان الأمر الملكي تضمن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في مجالات: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية فقط.

يذكر أن الأمر الملكي للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

المليليح
الكارثة جوميزه حق الطواقي سافر له أكثر من أسبوعين والصحيفه مكتمه على الموضوع هههههههههههههه توصل بالسلامه ياحمدلله يامرعب الأندية وحاشرهم ثلاث سنوات
سعد العوني
لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلحها ويستر عليها
سعد العوني
قطو له 7 ارواح
سعد العوني
الله يعزهم ولايعز عليهم امين
المليليح
طيب إيش الجديد في الموضوع كل موسم على هذا الحال بس هياط وازعاج طول الموسم وآخرها برا ههههههههههههههههههه

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