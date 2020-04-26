" أحرار آل ثاني " يرفضون أي عودة للعلاقات مع النظام القطري

ماجد محمد (صدى):

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد أمير قطر، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، على رفض أي محاولات لعودة العلاقات مع النظام القطري.

وقال فهد بن عبدالله: " نعيد ونكرر رفضنا لأي محاولات تقارب أو عودة علاقات مع النظام المستبد في قطر، ونطالب الأشقاءفي السعودية والإمارات ومصر والبحرين بالرفض القاطع للمطالب التي قدمتها وزارة الخارجية للأمم المتحدة بخصوص المحاولات اليائسة لإعادة العلاقات معهم،كما نطلب من الأشقاء العرب جميعا قطع كل العلاقات " .

وتابع: " نحن أحرار آل ثاني نجدد رفضنا الشديد لإرجاع العلاقات مع النظام الذي يحكم قطر حاليًا، هذه عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرهم ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، لقد جندوا كل خيرات قطر لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب " .

وأضاف: " نحن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم في قطر الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق قطر وأهلها وبدد ثرواتها في الرشاوى، ودعم الإرهاب واستئجار المرتزقة من إعلاميين ومنظمات حقوقية، ودفع مئات المليارات لدول عظمى لترسيخ قمعهم للشعب ".

يذكر أن قطر جددت دعوتها لإنهاء ما وصفته بـ"الحصار الجائر وغير القانوني"عليها، وأكدت في رسالة لمجلس الأمن استعدادها لتسوية الأزمة عبر الحوار.