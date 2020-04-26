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الأعداد السابقة للصحيفة

" أحرار آل ثاني " يرفضون أي عودة للعلاقات مع النظام القطري

Time منذ 58 دقيقة
Views 1787
" أحرار آل ثاني " يرفضون أي عودة للعلاقات مع النظام القطري

ماجد محمد (صدى):
أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد أمير قطر، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، على رفض أي محاولات لعودة العلاقات مع النظام القطري.

وقال فهد بن عبدالله: " نعيد ونكرر رفضنا لأي محاولات تقارب أو عودة علاقات مع النظام المستبد في قطر، ونطالب الأشقاءفي السعودية والإمارات ومصر والبحرين بالرفض القاطع للمطالب التي قدمتها وزارة الخارجية للأمم المتحدة بخصوص المحاولات اليائسة لإعادة العلاقات معهم،كما نطلب من الأشقاء العرب جميعا قطع كل العلاقات " .

وتابع: " نحن أحرار آل ثاني نجدد رفضنا الشديد لإرجاع العلاقات مع النظام الذي يحكم قطر حاليًا، هذه عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرهم ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، لقد جندوا كل خيرات قطر لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب " .

وأضاف: " نحن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم في قطر الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق قطر وأهلها وبدد ثرواتها في الرشاوى، ودعم الإرهاب واستئجار المرتزقة من إعلاميين ومنظمات حقوقية، ودفع مئات المليارات لدول عظمى لترسيخ قمعهم للشعب ".

يذكر أن قطر جددت دعوتها لإنهاء ما وصفته بـ"الحصار الجائر وغير القانوني"عليها، وأكدت في رسالة لمجلس الأمن استعدادها لتسوية الأزمة عبر الحوار.

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أحدث التعليقات

زائر
لان المسجد زحام كبير ومقفول
زائر
فتح المساجد يحتاج ترتيب لابد لبس كمام وتباعد بين المصلين مترين اقل شي وتقليل فترة الانتظار
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اعيد هنا واكرر ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني الاهمال ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني التجمع ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني عدم الاحتراز ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني الفوضى ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني نهاية الوباء ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني المصافحة ‏- رفع الحظر جزئياً لا يعني الخروج لعدم الضرورة
زائر
التباعد ولبس الكمام لاي محل او سوق مايلتمون بالانصائح لابد من التباعد ولبس الكمام اروح البقاله اشوف البعض لااهتمام ولاكان فيه شي
abdul
هذا الخبر اللي نشرتوه عن زعيم كوريا الشمالية كان بيوَدّيكم في داهية ومصيبة كبيرة " لنشر الاشاعات " الغير رسمية. هكذا اخلاقيات الحكومات المستبدّة وهكذا تتعامل مع شعوبها.

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