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الأعداد السابقة للصحيفة

نصائح من وزارة الصحة بمناسبة شهر رمضان

Time منذ ساعة
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نصائح من وزارة الصحة بمناسبة شهر رمضان

الرياض (صدى):
قدّمت وزارة الصحة تواصلاً لجهودها واستمراراً لرسائلها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا عدداً من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك, ضمن حملتها التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية " عش بصحة " وحسابها في " تويتر " [email protected] بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها باستمرار، واستخدام سجادة صلاة فردية وعدم مشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى ممارسة الرياضة بحسب العمر والحالة الصحية، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لاتقل عن مترين.

كما أوضحت " الصحة " أهمية تنظيف ومسح الأدوات والأسطح، واستعمال المنديل عند العطاس والسعال والتخلص منه في أقرب سلة مهملات، وتجنب المصافحة، إلى جانب شرب السوائل خاصة الماء، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بايخه🤔
ابوبدر
والله ما ينفع الا ارسال الاجانب الاسيويين لبلادهم وفكة منهم. ما جاء منهم سنين طويلة كفاية كفاية كفاية. بنغلاديش.باكستان.الفلبين. الهند. نيبال.سريلانكا.وبعدها الاجانب من العرب اللي يجي منهم اذية واللي يخالف الانظمة. واي واحد تنتهي اقامته لا يتم اعائه مهلة يا يسدد على طول او يمشي. الانتظار عليه الين تنتهي اقامته وبعدها ياخذ وقت الين يدبر فلوس. هذا قد يكون سبب ومظعاة لهم لافتعال الجراىم. على طول اذا ما جدد الله معاه.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زمان أذكر وأنا صغير عمري أيامها ست أو سبع سنوات كنت نايم وكان الجو مطر وبرق ورعد دخل أخوي الغرفة وصحاني من النوم وهو مفزوع قلت وش فيك!!! قال ربي زعلان شفه قاعد يطلق باالرشاش في السماء😂
عجاج
تلك العينات تتحدى الأمر الملكي وتشجع على الانفلات وتجر نفسها والآخرين للتهلكة ... يجب تأديبهم بقوة ومن سار على شاكلتهم لكي لا يكونوا قدوة لجهلة آخرين
ابو محمد 😎
الله يعين ويرفع البلاء عنا وعن المسلمين .. آمين ..

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