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الأعداد السابقة للصحيفة

رئاسة المسجد النبوي تدرس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز

Time منذ ساعة
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رئاسة المسجد النبوي تدرس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز

المدينة المنورة (صدى):
قام الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بالوقوف الميداني مع رئيس الفريق الطبي بالمسجد النبوي لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية .

وحرصًا على سلامة المصلين من خلال تباعد الصفوف والمسافة بين المصلين والتحرك فرادى وليس مجموعات وتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية مع تحديد نطاق الأعداد بحيث لا تمثل خطرًا على سلامتهم .

وأكد الأيوبي أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية ،تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بايخه🤔
ابوبدر
والله ما ينفع الا ارسال الاجانب الاسيويين لبلادهم وفكة منهم. ما جاء منهم سنين طويلة كفاية كفاية كفاية. بنغلاديش.باكستان.الفلبين. الهند. نيبال.سريلانكا.وبعدها الاجانب من العرب اللي يجي منهم اذية واللي يخالف الانظمة. واي واحد تنتهي اقامته لا يتم اعائه مهلة يا يسدد على طول او يمشي. الانتظار عليه الين تنتهي اقامته وبعدها ياخذ وقت الين يدبر فلوس. هذا قد يكون سبب ومظعاة لهم لافتعال الجراىم. على طول اذا ما جدد الله معاه.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زمان أذكر وأنا صغير عمري أيامها ست أو سبع سنوات كنت نايم وكان الجو مطر وبرق ورعد دخل أخوي الغرفة وصحاني من النوم وهو مفزوع قلت وش فيك!!! قال ربي زعلان شفه قاعد يطلق باالرشاش في السماء😂
عجاج
تلك العينات تتحدى الأمر الملكي وتشجع على الانفلات وتجر نفسها والآخرين للتهلكة ... يجب تأديبهم بقوة ومن سار على شاكلتهم لكي لا يكونوا قدوة لجهلة آخرين
ابو محمد 😎
الله يعين ويرفع البلاء عنا وعن المسلمين .. آمين ..

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