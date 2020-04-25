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الأعداد السابقة للصحيفة

تشيلسي يرفض تخفيض رواتب اللاعبين

Time منذ ساعتين
Views 1499
تشيلسي يرفض تخفيض رواتب اللاعبين

وكالات (صدى):
تراجع نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية في الدوري الإنجليزي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن إدارة تشيلسي ستستمر في دفع رواتب الموظفين ولاعبي الفريق بشكل كامل، حيث لا يخطط النادي لخفض الأجور وسيتم تشجيع اللاعبين على التبرع للجمعيات الخيرية.

وعرض تشيلسي في بيان له: " مجلس إدارة تشيلسي أجرى محادثات مكثقة مع الفريق الأول للرجال، لمناقشة كيفية المساهمة المالية للنادي خلال أزمة فيروس كورونا " .

وأوضح البيان: " كان الهدف من المحادثات هو إيجاد شراكة مفيدة حول ضمان الحفاظ على الوظائف للموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة من أجل أسباب مختلفة " .

ولفت البيان: " نحن ممتنون في كل الأحوال للفريق لأنه لعب دورًا في مساعدة النادي في الأنشطة وكذلك جميع القضايا الخيرية، التي يدعمونها في بلدانهم الأصلية من خلال مبادرة اللاعبين لدعم الأطباء في كل مكان " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بايخه🤔
ابوبدر
والله ما ينفع الا ارسال الاجانب الاسيويين لبلادهم وفكة منهم. ما جاء منهم سنين طويلة كفاية كفاية كفاية. بنغلاديش.باكستان.الفلبين. الهند. نيبال.سريلانكا.وبعدها الاجانب من العرب اللي يجي منهم اذية واللي يخالف الانظمة. واي واحد تنتهي اقامته لا يتم اعائه مهلة يا يسدد على طول او يمشي. الانتظار عليه الين تنتهي اقامته وبعدها ياخذ وقت الين يدبر فلوس. هذا قد يكون سبب ومظعاة لهم لافتعال الجراىم. على طول اذا ما جدد الله معاه.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زمان أذكر وأنا صغير عمري أيامها ست أو سبع سنوات كنت نايم وكان الجو مطر وبرق ورعد دخل أخوي الغرفة وصحاني من النوم وهو مفزوع قلت وش فيك!!! قال ربي زعلان شفه قاعد يطلق باالرشاش في السماء😂
عجاج
تلك العينات تتحدى الأمر الملكي وتشجع على الانفلات وتجر نفسها والآخرين للتهلكة ... يجب تأديبهم بقوة ومن سار على شاكلتهم لكي لا يكونوا قدوة لجهلة آخرين
ابو محمد 😎
الله يعين ويرفع البلاء عنا وعن المسلمين .. آمين ..

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