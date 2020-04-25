تشيلسي يرفض تخفيض رواتب اللاعبين

وكالات (صدى):

تراجع نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية في الدوري الإنجليزي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن إدارة تشيلسي ستستمر في دفع رواتب الموظفين ولاعبي الفريق بشكل كامل، حيث لا يخطط النادي لخفض الأجور وسيتم تشجيع اللاعبين على التبرع للجمعيات الخيرية.

وعرض تشيلسي في بيان له: " مجلس إدارة تشيلسي أجرى محادثات مكثقة مع الفريق الأول للرجال، لمناقشة كيفية المساهمة المالية للنادي خلال أزمة فيروس كورونا " .

وأوضح البيان: " كان الهدف من المحادثات هو إيجاد شراكة مفيدة حول ضمان الحفاظ على الوظائف للموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة من أجل أسباب مختلفة " .

ولفت البيان: " نحن ممتنون في كل الأحوال للفريق لأنه لعب دورًا في مساعدة النادي في الأنشطة وكذلك جميع القضايا الخيرية، التي يدعمونها في بلدانهم الأصلية من خلال مبادرة اللاعبين لدعم الأطباء في كل مكان " .