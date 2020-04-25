تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 

ماجد محمد (صدى):

رد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة على مبادرة رينارد، قائلا:" شكرًا لك على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به جميع الرياضيين ".

وأضاف " بن تركي ":" مشاركتك في جهودك ضد فيروس كورونا تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي، وأن تبقى آمنًا ".

وكان الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب، بات أحدث المدربين الذين يوافقون على تخفيض رواتبهم، بسبب الخسائر التي ضربت قطاع كرة القدم، نتيجة توقف النشاط في أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في توقف العديد من المسابقات والدوريات حول العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية فادحة للأندية والاتحادات الأهلية والقارية.

يذكر أن رينار أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عن تنازله عن جزء من راتبه، لمساعدة السلطات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.