نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 

Time منذ 28 دقيقة
Views 1325
تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 

ماجد محمد (صدى):
رد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة على مبادرة رينارد، قائلا:" شكرًا لك على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به جميع الرياضيين ".

وأضاف " بن تركي ":" مشاركتك في جهودك ضد فيروس كورونا تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي، وأن تبقى آمنًا ".

وكان الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب، بات أحدث المدربين الذين يوافقون على تخفيض رواتبهم، بسبب الخسائر التي ضربت قطاع كرة القدم، نتيجة توقف النشاط في أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في توقف العديد من المسابقات والدوريات حول العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية فادحة للأندية والاتحادات الأهلية والقارية.

يذكر أن رينار  أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع  "تويتر"، عن تنازله عن جزء من راتبه، لمساعدة السلطات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
واضح انه يستهبل عليهم
ابو محمد 😎
باالعافيه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يتقبل منهم ويحفظهم ويعينهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يتقبل منهم ويحفظهم ويعينهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يتقبل منهم ويحفظهم ويعينهم

أخر الأخبار

زوجها يقدح من راسه وتزوج الثانية
زوجها يقدح من راسه وتزوج الثانية
Time منذ 8 دقائق Views 145
انتبهي لا يروح السحور
انتبهي لا يروح السحور
Time منذ 9 دقائق Views 160
تعليق سعيد العويران عن انتقال محور الوحدة انسيلمو إلى الهلال أو الاهلي
تعليق سعيد العويران عن انتقال محور الوحدة انسيلمو إلى الهلال أو الاهلي
Time منذ 10 دقائق Views 187
بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
Time منذ 10 دقائق Views 1134
وزير في موقف محرج على الهواء بسبب كمامة
وزير في موقف محرج على الهواء بسبب كمامة
Time منذ 10 دقائق Views 187
الشرطي جاب العيد فيهم
الشرطي جاب العيد فيهم
Time منذ 11 دقيقة Views 185
المزيني: النشاط البدني يساعد على تخفيف الاكتئاب ويُحسن الصحة
المزيني: النشاط البدني يساعد على تخفيف الاكتئاب ويُحسن الصحة
Time منذ 13 دقيقة Views 1186
اختراع متعوب عليه
اختراع متعوب عليه
Time منذ 13 دقيقة Views 188
آرثر ميلو يأخذ قراره النهائي بشأن البقاء في برشلونة
آرثر ميلو يأخذ قراره النهائي بشأن البقاء في برشلونة
Time منذ 24 دقيقة Views 1250
تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 
تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 
Time منذ 28 دقيقة Views 1325