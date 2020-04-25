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الأعداد السابقة للصحيفة

الأرسنال يستأنف تدريباته رغم كورونا

Time منذ ساعة
Views 1381
الأرسنال يستأنف تدريباته رغم كورونا

وكالات (صدى):
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن ذلك سيكون عبر التنفيذ الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم النادي اللندني "سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل".

وقال : "سيظل دخولها محدودا ومُدارًا بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".

وأضاف: "ستبقى جميع مباني كولناي مغلقة، وسيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم".

وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12،5 في المئة.

وأوضح النادي اللندني أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من أبريل الحالي، حتى لو وجب تسوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة".

وأكد أن اللاعبين ستكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي سيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
المحتار
بهؤلاء نفتخر ,,,حراس الحدود .,,,,ورجال الأمن ...الذين تركوا أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم من أجل حمايت الوطن وأمن المواطن تحت الوزير الفذ المراقب والمناضل وزير الداخليه الامير عبد العزيز وتحت قادة لا يتناؤن عن هذا البلد ومواطنيه في سبيل راحتهم وأمنهم ربي أحفظ ملكنا وولي عهده ..,,وأحفظ وطننا ورجالهم الأوفياء المخلصين لملكهم ووطنهم إنك سميع مجيب ...
ابو محمد 😎
مقطع تمثيلي وانا يوم قريت العنوان حسبته حقيقي ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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