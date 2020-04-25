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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. فرحة أهل القصيم عندما أرسل الملك سعود لهم الأكل بعد سيل الغرقة 

Time منذ 35 دقيقة
Views 1402
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شاهد.. فرحة أهل القصيم عندما أرسل الملك سعود لهم الأكل بعد سيل الغرقة 

القصيم (صدى):
وثق مقطع فيديو فرحة أهل القصيم عندما أرسل الملك سعود لهم الأكل بعد سيل الغرقة عام 1956م، مما أثار جدلا واسعا في المملكة.

ولاقى المقطع تداولا وانتشارا كبيرا بين المواطنين في المملكة، حيث انهالت التعليقات على الفيديو وسط ردود فعل متباينة بين الجمهور.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل " ضرب الرمل " الذي يشارك فيه الفنان خالد عبد الرحمن أحدثت تفاعلاً واسعًا، حيث تصدر اسمه القائمة عبر موقع تويتر، بعد عرض الحلقة الأولى منه، وسط ردود فعل متباينة بين الجمهور.

وحقق المسلسل 12 مليون مشاهدة في وقت قياسي وهو 25 دقيقة، دون تأكيد الأمر من جهات متخصصة، كما تم تصنيف قناة "سي بي سي" كأكثر قناة تم البحث عنها خلال بفضل العمل الدرامي "ضرب الرمل".

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
المحتار
بهؤلاء نفتخر ,,,حراس الحدود .,,,,ورجال الأمن ...الذين تركوا أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم من أجل حمايت الوطن وأمن المواطن تحت الوزير الفذ المراقب والمناضل وزير الداخليه الامير عبد العزيز وتحت قادة لا يتناؤن عن هذا البلد ومواطنيه في سبيل راحتهم وأمنهم ربي أحفظ ملكنا وولي عهده ..,,وأحفظ وطننا ورجالهم الأوفياء المخلصين لملكهم ووطنهم إنك سميع مجيب ...
ابو محمد 😎
مقطع تمثيلي وانا يوم قريت العنوان حسبته حقيقي ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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