نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مشهد مهيب للحرم المكي أثناء رفع أذان المغرب 

Time منذ ساعة
Views 2817
Comment 1
بالفيديو.. مشهد مهيب للحرم المكي أثناء رفع أذان المغرب 

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهد مهيب للحرم المكي أثناء رفع أذان المغرب اليوم، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين.

وكان المصلون طبقوا المسموح لهم بأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث وثّقت صور أداء الصلاة في المسجد الحرام.

واقتصرت الصلاة في المسجد الحرام على منسوبي رئاسة شؤون الحرم المكي والقطاعات العاملة فيه، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

وتخللت الأدعية ابتهالات لله على بركة الصوم التى أنعم بها على أمة المسلمين، وفاضت الألسنة بالشكر والابتهاج بقدوم الشهر الفضيل

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
المحتار
بهؤلاء نفتخر ,,,حراس الحدود .,,,,ورجال الأمن ...الذين تركوا أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم من أجل حمايت الوطن وأمن المواطن تحت الوزير الفذ المراقب والمناضل وزير الداخليه الامير عبد العزيز وتحت قادة لا يتناؤن عن هذا البلد ومواطنيه في سبيل راحتهم وأمنهم ربي أحفظ ملكنا وولي عهده ..,,وأحفظ وطننا ورجالهم الأوفياء المخلصين لملكهم ووطنهم إنك سميع مجيب ...
ابو محمد 😎
مقطع تمثيلي وانا يوم قريت العنوان حسبته حقيقي ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

أخر الأخبار

زوجها يقدح من راسه وتزوج الثانية
زوجها يقدح من راسه وتزوج الثانية
Time منذ 7 دقائق Views 140
انتبهي لا يروح السحور
انتبهي لا يروح السحور
Time منذ 8 دقائق Views 151
تعليق سعيد العويران عن انتقال محور الوحدة انسيلمو إلى الهلال أو الاهلي
تعليق سعيد العويران عن انتقال محور الوحدة انسيلمو إلى الهلال أو الاهلي
Time منذ 9 دقائق Views 181
بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
Time منذ 9 دقائق Views 1126
وزير في موقف محرج على الهواء بسبب كمامة
وزير في موقف محرج على الهواء بسبب كمامة
Time منذ 9 دقائق Views 177
الشرطي جاب العيد فيهم
الشرطي جاب العيد فيهم
Time منذ 10 دقائق Views 171
المزيني: النشاط البدني يساعد على تخفيف الاكتئاب ويُحسن الصحة
المزيني: النشاط البدني يساعد على تخفيف الاكتئاب ويُحسن الصحة
Time منذ 12 دقيقة Views 1180
اختراع متعوب عليه
اختراع متعوب عليه
Time منذ 12 دقيقة Views 180
آرثر ميلو يأخذ قراره النهائي بشأن البقاء في برشلونة
آرثر ميلو يأخذ قراره النهائي بشأن البقاء في برشلونة
Time منذ 23 دقيقة Views 1247
تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 
تعليق الأمير عبد العزيز بن تركي على مبادرة رينارد 
Time منذ 27 دقيقة Views 1316