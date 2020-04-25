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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تطبيق التباعد بين المصلين في الحرم المكي أثناء أداء صلاة التراويح

Time منذ ساعة
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شاهد.. تطبيق التباعد بين المصلين في الحرم المكي أثناء أداء صلاة التراويح

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين في الحرم المكي خلال أداء صلاة التراويح، حيث شهدت صلاة التراويح فى ثاني أيام شهر رمضان حضور عدد قليل من المصلين.

ويأتي ذلك بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 16299، وتسجيل 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 139 حالة، وتماثل للشفاء 166 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.

وشدد متحدث الصحة على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
المحتار
بهؤلاء نفتخر ,,,حراس الحدود .,,,,ورجال الأمن ...الذين تركوا أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم من أجل حمايت الوطن وأمن المواطن تحت الوزير الفذ المراقب والمناضل وزير الداخليه الامير عبد العزيز وتحت قادة لا يتناؤن عن هذا البلد ومواطنيه في سبيل راحتهم وأمنهم ربي أحفظ ملكنا وولي عهده ..,,وأحفظ وطننا ورجالهم الأوفياء المخلصين لملكهم ووطنهم إنك سميع مجيب ...
ابو محمد 😎
مقطع تمثيلي وانا يوم قريت العنوان حسبته حقيقي ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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