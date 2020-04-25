منافسة شرسة بين برشلونة ومانشستر سيتي لضم روبن دياس

وكالات (صدى):

حظى مدافع بنفيكا روبن دياس باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي، وكلاهما يرتبط بعلاقة جيدة مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

ويرتبط اللاعب بعقد مع بنفيكا حتى عام 2024، حيث وضع الناديان دياس ضمن أولوياتهما على الرغم أن الشرط الجزائي في عقده يقدر بمئة مليون يورو.

ويشكل هذا المبلغ عائقا أمام الأندية في ظل الظروف الحالية التي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة في أوروبا؛ بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في توقف النشاط وبالتالي أثر على دخل الأندية، لكنه في حال رحيل اللاعب عن بنفيكا لن يكون بهذا المبلغ أبدا في ظل هذه الظروف.

وقام مينديز بعرض لاعبه دياس على برشلونة كبديل محتمل على المدى الطويل لصموئيل أومتيتي، والذي يبدو أيضًا قريبا من الرحيل عن " كامب نو ".

لكن في حال التعاقد معه سيؤثر على عمليات التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان وتانغي ندومبيلي من توتنهام هوتسبير.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإنه نقل عن بيب غوارديولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي، أنه معجب بدياس، لافتا إلى إعجابه بكاليدو كوليبالي مدافع نابولي والتركي كافلار سويونكو مدافع ليستر سيتي، لكن مينديز علاقته جيدة مع سيتي الذي نقل له البرتغالي غواو كانسيلو، لكنه قد يرحل هذا الصيف.