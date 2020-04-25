نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

منافسة شرسة بين برشلونة ومانشستر سيتي لضم روبن دياس

Time منذ 12 ساعة
Views 1711
منافسة شرسة بين برشلونة ومانشستر سيتي لضم روبن دياس

وكالات (صدى):
حظى مدافع بنفيكا روبن دياس باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي، وكلاهما يرتبط بعلاقة جيدة مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

ويرتبط اللاعب بعقد مع بنفيكا حتى عام 2024، حيث وضع الناديان دياس ضمن أولوياتهما على الرغم أن الشرط  الجزائي في عقده يقدر بمئة مليون يورو.

ويشكل هذا المبلغ عائقا أمام الأندية في ظل الظروف الحالية التي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة في أوروبا؛ بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في توقف النشاط وبالتالي أثر على دخل الأندية، لكنه في حال رحيل اللاعب عن بنفيكا لن يكون بهذا المبلغ أبدا في ظل هذه الظروف.

وقام مينديز بعرض لاعبه دياس على برشلونة كبديل محتمل على المدى الطويل لصموئيل أومتيتي، والذي يبدو أيضًا قريبا من الرحيل عن " كامب نو ".

لكن في حال التعاقد معه سيؤثر على عمليات التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان وتانغي ندومبيلي من توتنهام هوتسبير.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإنه نقل عن بيب غوارديولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي، أنه معجب بدياس، لافتا إلى إعجابه بكاليدو كوليبالي مدافع نابولي والتركي كافلار سويونكو مدافع ليستر سيتي، لكن مينديز علاقته جيدة مع سيتي الذي نقل له البرتغالي غواو كانسيلو، لكنه قد يرحل هذا الصيف.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
تمام ..
ابو محمد 😎
احسن ... .. يبقى شوكه في حلوق كارهيه ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الجمل .. لا طاح كثرت سكاكينه
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
قطع الغيار والورش وش ووضعها

أخر الأخبار

ريال مدريد يصدم الحارس ألفونسو أريولا
ريال مدريد يصدم الحارس ألفونسو أريولا
Time منذ 10 دقائق Views 1147
بالفيديو.. مراقب صحي يتعرض للإعتداء من أحد المخالفين بالرياض
بالفيديو.. مراقب صحي يتعرض للإعتداء من أحد المخالفين بالرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1325
آرسنال يسمح بتدريبات اللاعبين وترجيحات بموعد عودة المباريات
آرسنال يسمح بتدريبات اللاعبين وترجيحات بموعد عودة المباريات
Time منذ 24 دقيقة Views 1269
"جونسون" يستأنف مهامه غدا
"جونسون" يستأنف مهامه غدا
Time منذ 30 دقيقة Views 1295
اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه
اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه
Time منذ ساعة Views 2328
" إشارة " تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
" إشارة " تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
Time منذ ساعة Views 3044
الأحياء التي لا يشملها قرار رفع منع التجول الجزئي
الأحياء التي لا يشملها قرار رفع منع التجول الجزئي
Time منذ ساعة Views 2461
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1611
بالفيديو..لحظة مشاركة مراسلة الإخبارية لرجال الأمن الإفطار
بالفيديو..لحظة مشاركة مراسلة الإخبارية لرجال الأمن الإفطار
Time منذ ساعة Views 2186
بعد السماح بفتح المولات المواطنون يتساءلون: " أول مول تبى تروح له "
بعد السماح بفتح المولات المواطنون يتساءلون: " أول مول تبى تروح له "
Time منذ ساعتين Views 2196