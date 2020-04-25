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شاهد.. إلزام جميع البقالات بأجهزة الدفع الإلكتروني اعتبارا من 10 مايو

Time منذ 19 دقيقة
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Comment 1
شاهد.. إلزام جميع البقالات بأجهزة الدفع الإلكتروني اعتبارا من 10 مايو

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه لايوجد أزمة في أي سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان.

وقال الحسين لبرنامج " ياهلا " إن "سفرتنا الرمضانية لم يتغير فيها شيء، وكل الأصناف التي اعتدنا عليها موجودة، ليس مثل كل عام بل بوفرة أكثر."

وأضاف متحدث التجارة: إنه ابتداءً من يوم الأحد 10 مايو المقبل، 17 رمضان الجاري إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، داعيًا في هذا الصدد إلى تبليغ وزارة التجارة فورًا اعتبارًا من هذا التاريخ عن أي مخالفات بعدم وجود وسيلة دفع إلكترونية، مؤكدًا أنه سيتم إيقاع الغرامة والبحث في هذه المنشأة عن سبب عدم توفير هذه الأجهزة وعما إذا كانت هناك شبهات ودلائل تستر.

وتابع: "بدأنا من عام 2019 البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وكان هناك إلزام في البداية لمحطات الوقود وما يشملها من خدمات مغاسل وبنشر وصيانة كلها ملزمة من منتصف 2019 بتأمين الدفع الإلكتروني، وجاءت بعدها ورش السيارات والصيانة، وفي 1 أبريل جاءت بعدها الخدمات الشخصية كمحلات المشاغل والحلاقة والمغاسل.

واستكمل : الآن سيكون في 10 مايو محلات البقالات، كاشفًا بأن المرحلة المقبلة ستشمل المطاعم والكافيتريات وكافة محلات بيع التجزئة وبيع الملابس والإكسسورات ومحلات بيع التقنية والهواتف وكل الأنشطة التجارية بحلول أغسطس 2020 ستكون ملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني للمستهلك.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن سراج منشي
من قال لك فنان كبير . الفنان الكبير الذي يؤدي الادوار بصدق بدون مبالغات في حركات بايخة . سلامي لياسر العظمة الذي يجسد الادوار دون مبالاغات في هزهزة الرأس وامور اخرى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فين تعليقي
دآنـــــــہہ
هههههههههههه 🤦‍♀️😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄

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