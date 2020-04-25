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"صلاح" يشارك أسرته في تعليق الزينة بمناسبة شهر رمضان
منذ 31 دقيقة
284
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أحدث التعليقات
عبدالرحمن سراج منشي
من قال لك فنان كبير . الفنان الكبير الذي يؤدي الادوار بصدق بدون مبالغات في حركات بايخة . سلامي لياسر العظمة الذي يجسد الادوار دون مبالاغات في هزهزة الرأس وامور اخرى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فين تعليقي
دآنـــــــہہ
هههههههههههه 🤦♀️😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄
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