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الأعداد السابقة للصحيفة

"صلاح" يشارك أسرته في تعليق الزينة بمناسبة شهر رمضان

Time منذ 31 دقيقة
Views 284
"صلاح" يشارك أسرته في تعليق الزينة بمناسبة شهر رمضان
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أحدث التعليقات

عبدالرحمن سراج منشي
من قال لك فنان كبير . الفنان الكبير الذي يؤدي الادوار بصدق بدون مبالغات في حركات بايخة . سلامي لياسر العظمة الذي يجسد الادوار دون مبالاغات في هزهزة الرأس وامور اخرى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فين تعليقي
دآنـــــــہہ
هههههههههههه 🤦‍♀️😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄

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