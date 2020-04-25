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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أنواع الغيرة المرضية المدمرة لصاحبها

Time منذ 38 دقيقة
Views 1400
Comment 2
بالفيديو.. أنواع الغيرة المرضية المدمرة لصاحبها

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، أنواع الغيرة، وكيفية تحولها من غيرة حميدة إلى غيرة مرضية تقتل صاحبها.

وقال، في برنامجه نفوس مطمئنة المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الغيرة لها نوعان، غير تدفع للعمل، وأخرى مانعة عن العمل، وهى تسمى بـ"الحسد".

ونصح الحبيب بضرورة أن يهتم الفرد بمنافسة نفسه بتطويرها في العمل، مضيفا أن التركيز على منافسة الآخرين تجعل الفرد يشعر بالضيق حال تفوق الآخرين عليه، أو تجعله يتوقف عن الإبداع اذا تمكن من تخطي الآخرين في تفوقهم.

ونوه بأن الغيرة يمكن أن تتحول لغيرة مرضية، مثلما يحدث عندما يؤدي كثرة الغيرة إلى جعل الزوج يشك بأن زوجته خائنة، ويدمر حياته وأسرته.

وأشار إلى أن هناك أسباب لظهور هذا النوع من الغيرة، ومنها شعور الزوج بنقص الثقة في النفس، مضيفا أن على الزوجة في هذه الحالة أن تساعد زوجها على استعادة ثقته بنفسه.

وشدد على ضرورة أن يتم تحديد الاسباب الدافعة للغيرة، وبناءً على ذلك يتم معالجتها سواء بمساعدة الزوجة لزوجها أو باستخدام العلاج.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن سراج منشي
من قال لك فنان كبير . الفنان الكبير الذي يؤدي الادوار بصدق بدون مبالغات في حركات بايخة . سلامي لياسر العظمة الذي يجسد الادوار دون مبالاغات في هزهزة الرأس وامور اخرى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فين تعليقي
دآنـــــــہہ
هههههههههههه 🤦‍♀️😂
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄

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