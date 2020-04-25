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بأمر ملكي.. وزارة العدل تضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

Time منذ ساعة
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بأمر ملكي.. وزارة العدل تضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.

وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏قال لزوجته وهم في المطار : البسي عبايه واسعة شوي قالت: فديت اللي يغار علي قال: لا اغار ولا شي بس طبقات كرشك كأنها حزام ناسف لا تورطينا مع التفتيش ويأخرونا 😂
دآنـــــــہہ
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏ لبناني يوصي زوجته قال أنا رايح الحجرالصحي؟؟ واذا مت أمانه عليك ماتتزوجين غيرفادي بن عمي قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك فادي !! قال :- لا والله بس مره غشني في في صحن مشاوي ونفسي أردها له هههههههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂ّ

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