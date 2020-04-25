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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على 6 وافدين بتاجرون بشرائح الاتصال بالرياض

Time منذ 54 دقيقة
Views 1433
القبض على 6 وافدين بتاجرون بشرائح الاتصال بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم ( 577 ) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان وش في الناس خذلوا ماعد إلى يبيعون في بعض
دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏قال لزوجته وهم في المطار : البسي عبايه واسعة شوي قالت: فديت اللي يغار علي قال: لا اغار ولا شي بس طبقات كرشك كأنها حزام ناسف لا تورطينا مع التفتيش ويأخرونا 😂
دآنـــــــہہ
😆🤷‍♀️
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏ لبناني يوصي زوجته قال أنا رايح الحجرالصحي؟؟ واذا مت أمانه عليك ماتتزوجين غيرفادي بن عمي قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك فادي !! قال :- لا والله بس مره غشني في في صحن مشاوي ونفسي أردها له هههههههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂ّ

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