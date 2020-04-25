مانشستر يونايتد للجماهير: "لا تنتظروا الكثير من الصفقات"

وكالات (صدى):

ألمح إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى أن النادي قد لا يعقد الكثير من الصفقات الفترة المقبلة.

وقال إنه يتعين على الجماهير أن تكون واقعية بشأن إنفاق ناديهم في الانتقالات في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في العالم .

ولفت في اجتماع منتدى مشجعي مانشستر يونايتد إلى أن التكهنات بشان التعاقد مع لاعبين بملايين الجنيهات ربما تكون عدمية الجدوى.

وتابع:"لا ينبغي أن يكون هناك شخص متوهم بشأن حجم التحدي الذي يواجهه الجميع في كرة القدم، وربما لن يكون العمل كالمعتاد لأي أندية، بما فيها نادينا، في سوق الانتقالات الصيفية هذا الصيف".

وأضاف :"كما هو الحال دائما، أولويتنا هو نجاح الفريق ولكن نريد رؤية عن التأثر عن الصناعة ككل، بما فيها توقيت فترات الانتقالات، والصورة المالية الأوسع، قبل أن نتمكن من التحدث عن العودة للوضع الطبيعي".