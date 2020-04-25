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مانشستر يونايتد للجماهير: "لا تنتظروا الكثير من الصفقات"

Time منذ ساعة
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مانشستر يونايتد للجماهير: "لا تنتظروا الكثير من الصفقات"

وكالات (صدى):
ألمح إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى أن النادي قد لا يعقد الكثير من الصفقات الفترة المقبلة.

وقال إنه يتعين على الجماهير أن تكون واقعية بشأن إنفاق ناديهم في الانتقالات في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في العالم .

ولفت في اجتماع منتدى مشجعي مانشستر يونايتد إلى أن التكهنات بشان التعاقد مع لاعبين بملايين الجنيهات ربما تكون عدمية الجدوى.

وتابع:"لا ينبغي أن يكون هناك شخص متوهم بشأن حجم التحدي الذي يواجهه الجميع في كرة القدم، وربما لن يكون العمل كالمعتاد لأي أندية، بما فيها نادينا، في سوق الانتقالات الصيفية هذا الصيف".

وأضاف :"كما هو الحال دائما، أولويتنا هو نجاح الفريق ولكن نريد رؤية عن التأثر عن الصناعة ككل، بما فيها توقيت فترات الانتقالات، والصورة المالية الأوسع، قبل أن نتمكن من التحدث عن العودة للوضع الطبيعي".

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏قال لزوجته وهم في المطار : البسي عبايه واسعة شوي قالت: فديت اللي يغار علي قال: لا اغار ولا شي بس طبقات كرشك كأنها حزام ناسف لا تورطينا مع التفتيش ويأخرونا 😂
دآنـــــــہہ
😆🤷‍♀️
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏ لبناني يوصي زوجته قال أنا رايح الحجرالصحي؟؟ واذا مت أمانه عليك ماتتزوجين غيرفادي بن عمي قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك فادي !! قال :- لا والله بس مره غشني في في صحن مشاوي ونفسي أردها له هههههههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂ّ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب عادي تكبر وتأخذ غيرها

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