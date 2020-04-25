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الأعداد السابقة للصحيفة

سر أخفاه عبدالعزيز الفغم عن أقرب المقربين

Time منذ ساعتين
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سر أخفاه عبدالعزيز الفغم عن أقرب المقربين

الرياض (صدى):
كشف أحد المقربين من حارس الملوك اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم عن سر أخفاه عن أقرب المقربين، ويأتي ذلك خلال حواره في برنامج " اللقاء ".

وقال أحد المقربين:" عبدالعزيز ما كان يأخذ إجازة لمدة 15 عاما وكان مرتبط بالملك سلمان بن عبدالعزيز"، لافتا:" جميع عائلاتنا تفخر بما يفعله وكنا نسأل والدة عبدالعزيز الفغم كانت تقول عيالي 6 خمسة لي وواحد حسبته عند الله للدولة ".

وأضاف أحد المقربين:" لو أجمعنا الوقت في آخر 15 سنة، وكنا نشوفه في الأفراح كان يسلم علينا ويمشي علي طول "، لافتا:" عبدالعزيز كان معروفا بالصمت التام ولا يتحدث أبدا عما يحصل في العمل ".

وتابع :" كنا نمزح مع عبدالعزيز نقوله الملك يسافر امتي يقول ما أدري "، موضحا:" سيرت لا أحمل لعبدالعزيز أي عتب بحكم ارتباطه بوظيفته ".

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
تصلحين ك مذيعه بس 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏قال لزوجته وهم في المطار : البسي عبايه واسعة شوي قالت: فديت اللي يغار علي قال: لا اغار ولا شي بس طبقات كرشك كأنها حزام ناسف لا تورطينا مع التفتيش ويأخرونا 😂
دآنـــــــہہ
😆🤷‍♀️
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏ لبناني يوصي زوجته قال أنا رايح الحجرالصحي؟؟ واذا مت أمانه عليك ماتتزوجين غيرفادي بن عمي قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك فادي !! قال :- لا والله بس مره غشني في في صحن مشاوي ونفسي أردها له هههههههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂ّ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب عادي تكبر وتأخذ غيرها

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