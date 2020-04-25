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مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر السهلاوي من مليون إلى 33 مليون ريال

Time منذ 16 ساعة
Views 2759
مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر السهلاوي من مليون إلى 33 مليون ريال

نواف السالم (صدى):
قال المدير الفني التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب فريق أبها الحالي، إنه كان له دور كبير في رفع قيمة صفقة انتقال محمد السهلاوي من القادسية إلى النصر.

ولفت إلى أنه رفض رحيل السهلاوي إلى النصر بمبلغ 1.5 مليون ريال مقابل صفقة إعارة عندما كان مدربًا للقادسية، ولم يوافق على رحيله إلا بمبلغ 33 مليون ريال.

وأوضح : "خلال هذه الفترة وافق عبد الله الهزاع رئيس القادسية شفهيًا مع النصر على إعارة اللاعب بمبلغ مليون ونصف المليون ريال في فترة التسجيل الشتوية حينما كان القادسية ينشط في دوري الأولى، لكنني تدخلت وتسببت في إيقاف الصفقة، واستمر اللاعب وتأهلنا إلى الدوري الممتاز وبعد ذلك تم إنجاز الصفقة للنصر بمبلغ يقارب 33 مليون ريال".

وانتقل السهلاوي إلى النصر في عام 2009 قادمًا من صفوف فريق القادسية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
تمام ..
ابو محمد 😎
احسن ... .. يبقى شوكه في حلوق كارهيه ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الجمل .. لا طاح كثرت سكاكينه
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
قطع الغيار والورش وش ووضعها

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