فضائح أردوغان في محاولته للتستر على أزمة الجائحة

وكالات (صدى):

أصبحت تركيا أكبر دولة تشهد حالات إصابة بعدوى الفيروس المستجد خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث وصل عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 100,000 حالة حتى 23 أبريل.

وفضحت دراسات كذب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث أكدت أن أنقرة لم تفصح عن جميع حالات الإصابة في البلاد فيما وصف بالسياسة غير الحكيمة، التي تعرقل أي جهد فعال، وفي 9 مارس، حاولت وسائل الإعلام، الواقعة تحت سيطرة الحكومة التركية، الترويج سياحيا لما زعموا أنه "وجهة خالية من فيروس كورونا" .

وشن أردوغان حملة ترهيب ضد رؤساء البلديات المعارضين، شملت حجب الحسابات الرسمية للبلديات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تخصيصها لمساعدة السكان، وإغلاق مطاعم الحساء التي تديرها البلديات، ووصلت إلى حد فتح تحقيقات باتهامات جنائية ضد عمدتي إسطنبول وأنقرة.

وكشف المحلل المالي إنان دوجان، ومقره نيوجيرسي، أن "1 من كل 150 شخصًا في تركيا مصاب بفيروس كورونا"، متوقعًا أن يتجاوز عدد الوفيات 5000 حالة بحلول منتصف أبريل؛ فيما حذرت إمرة ألتينديس، أستاذ علم الأحياء في كلية بوسطن، مما قد يشبه "تسونامي" في طريقه لاجتياح المدن التركية.

وستؤدي محاولة الحكومة التركية المشبوهة للتلاعب بإحصاءات المصابين والوفيات إلى تفاقم كارثة الصحة العامة؛ بينما المغالطة في الإعلان عن أعداد الوفيات، على أقل تقدير ربما تؤدي إلى غرس شعور زائف بالأمان بين المواطنين بأن انتشار الفيروس تحت السيطرة، بحسب تقرير لموقع " العربية. نت " .