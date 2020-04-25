غياب تقنية هامة عن «أندرويد 11»

وكالات (صدى):

كشفت تقارير مسرّبة عن بعض ميزات "أندرويد 11" الجديدة، والتي سببت صدمة لعشاق أندرويد؛ حيث سيتمتع بتقنيات وميزات جديدة في تسجيل المكالمات، ولكن تلك التقنيات يبدو أنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين.

وأوضحت التقارير، أنها ستكون متاحة لبعض الدول والمناطق وغير متاحة لدول أخرى، حسب التنظيمات التشريعية الموجودة في بعض الدول التي تمنع تسجيل المكالمات تلقائياً؛ فيما ستعمل تقنيات تسجيل المكالمات الجديدة، بخيارات أكثر سهولة.

وجعلت الميزات الجديدة، أنه يمكن تسجيل جميع المكالمات تلقائياً، أو تخصيص تسجيل مكالمات لجهة اتصال محدّدة، أو مثلاً تحديد تسجيل كل المكالمات في وقت معين من اليوم، كما ستبعث رسالة إلى الطرف الآخر عند بدء تسجيل المكالمة، أنه يتم تسجيل مكالمته حالياً.

وسيتم منح المستخدم خياراً لوقف تسجيل مكالمته أو إنهاء المكالمة بصورة كاملة؛ فيما أخضعت " جوجل " المكالمات المسجّلة لتعديل آخر، حيث إن تلك المكالمات سيتم تخزينها في الهاتف فقط، ولن يتم رفعها على خدمات التخزين السحابية لمزيدٍ من الخصوصية للمستخدم.