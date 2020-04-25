تطورات مثيرة في علاقة والدة نيمار مع صديقها العشريني

وكالات (صدى):

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة فيالعلاقة العاطفية بين والدة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا والشاب تياجو راموس التي أثارت ضجة عارمة مؤخراً.

وأكدت أن والدة نيمار " نادين غونسالفين " اكتشفت أن الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عام له علاقات متعددة مع رجال أي أنه مثلياً وقررت إنهاء العلاقة .

بينما كشفت صحيفة أخرى أن العلاقة لا تزال قائمة بينهما إلا أنهما قررا أن تكون في الخفاء بعيداً عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ، على أن يسافر الشاب إلى "ساو باولو " ويقيم في فندق ثم يعود إليها بعد أن تهدأ الأمور .

وكانت والدة نيمار" 53 عام " قد أعلنت ارتباطها عاطفياً من تياغو راموس، 22 عاماً، قبل 15 يوماً تقريباً، واعرب نيمار عن سعادته وترحيبه بذلك .