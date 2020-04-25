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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصين» تكشف موعد طرح لقاح كورونا

Time منذ ساعتين
Views 2922
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«الصين» تكشف موعد طرح لقاح كورونا

بكين (صدى):
أعلن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض الإنتهاء من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا " كوفيد 19 " في سبتمبر المقبل .

ووضع رئيس المركز الدكتور "جاو فو" جدول زمني للقاح لأول مرة ، مشيراً إلى أنه في البداية سيكون متاح للعاملين بالقطاع الصحي ، ويمكن اتاحته للجمهور في اوائل العام المقبل 2021 .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت أنه لن يتم الحصول على لقاح قبل 18 شهر ، غير أن عالم الفيروسات الدكتور " جاو" يؤكد إمكانية الحصول عليه قبل ذلك في ظل التفشي الذي ضرب أغلب بلدان العالم .

ويتسابق العلماء في العالم للإعلان عن لقاح للفيروس الذي تسبب في وفاة 200 ألف شخص حول العالم ، على أن يكون اللقاح هو الوسيلة طويلة الأجل للقضاء عليه .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
اوكي
عبدالله
عنوان الخبر مُضلل. يعلن عن الموعد وفي الخبر مافي اي موعد!
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتمثلين لوجي تكفين محن ناقصين غثا🤢
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن مهي لك😂

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