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الأعداد السابقة للصحيفة

«المطلق» يوضح مدى مشروعية صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر البث المباشر

Time منذ 30 دقيقة
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Comment 2
«المطلق» يوضح مدى مشروعية صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر البث المباشر

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلمار والمستشار بالديوان الملكي عدم صحة صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر متابعة البث المباشر بالتلفاز وأنها لا تعد بأي حال صلاة جماعة .

وأوضح "المطلق " في برنامج "فتاوى رمضان" على القناة السعودية أن هذا التصرف لا يصح لطول المسافة بين المصلي والإمام ، مشيراً إلى أن اجر صلاة الجماعة يتحصل للمسلم الذي كان معتاداً عليها لأنه ممنوع منها الآن لمصلحته .

وأضاف أن امتناعنا عن الصلاة بالمساجد في هذه الفترة عملاً بقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ، وقوله عز وجل " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان كان بكم رحيماً ، كما قال عليه الصلاة والسلام " فرً من المجزوم كما تفرً من الأسد " .

كما أكد أن أجر الجماعة الذي ينشده المسلم متحصل بالبيوت ، لقوله صلى الله عليه وسلم " (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كتب الله لهم من الأجر مثلكم؛ حبسهم العذر) .

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أحدث التعليقات

شيخين1
كلش مدفوع الثمن مقدم والضيوف عارفين ان فية مقلب بلاكذب زايد
ابو عمار
جزاك الله خير .. استغرب من حرص البعض على صلاة التراويح وهي نافله وليست فرض ولا سنه نبويه وانما هي اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه ولا يحرصون على الصلوات المفروضه التي نصليها في البيوت . الانسان ممكن يصلي في بيته ما شاء له من عدد الركعات سواء كان منفرد او مع اهل بيته وسواء صلاها مجتمعه او متفرقه لا بأس في هذا لانها صلاة نافله
QLQ
... يلمحون للشغاله بطرق ملتوية
ღ_\/__☻ے
العماله مطنشه ومايدرون ان الوضع خطير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه

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