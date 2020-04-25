«المطلق» يوضح مدى مشروعية صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر البث المباشر

الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلمار والمستشار بالديوان الملكي عدم صحة صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر متابعة البث المباشر بالتلفاز وأنها لا تعد بأي حال صلاة جماعة .

وأوضح "المطلق " في برنامج "فتاوى رمضان" على القناة السعودية أن هذا التصرف لا يصح لطول المسافة بين المصلي والإمام ، مشيراً إلى أن اجر صلاة الجماعة يتحصل للمسلم الذي كان معتاداً عليها لأنه ممنوع منها الآن لمصلحته .

وأضاف أن امتناعنا عن الصلاة بالمساجد في هذه الفترة عملاً بقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ، وقوله عز وجل " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان كان بكم رحيماً ، كما قال عليه الصلاة والسلام " فرً من المجزوم كما تفرً من الأسد " .

كما أكد أن أجر الجماعة الذي ينشده المسلم متحصل بالبيوت ، لقوله صلى الله عليه وسلم " (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كتب الله لهم من الأجر مثلكم؛ حبسهم العذر) .