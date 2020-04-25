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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الأذان بصوت الشيخ الراحل «ابن ماجد» يُعيد ذكريات شهر رمضان

Time منذ 29 دقيقة
Views 1525
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بالفيديو.. الأذان بصوت الشيخ الراحل «ابن ماجد» يُعيد ذكريات شهر رمضان

الرياض (صدى):
استعاد الجميع ذكريات شهر رمضان، بعد سماع الأذان بصوت الشيخ عبدالعزيز بن ماجد -رحمه الله- مع إطلالة شهر الصيام؛ حيث كان يؤذن في الرياض، ويستمر صداه عبر المدن.

وقضى الشيخ ابن ماجد - رحمه الله - معظم حياته يرفع صوت الأذان كل يوم، وذلك من خلال مسجد الأمير ناصر في الرياض لمدة 35 عامًا، بعدها انتقل إلى الجامع الكبير، ويسمى (جامع الإمام تركي بن عبد الله) الآن، أو جامع الديرة كما يطلق عليه العامة هذا الاسم نظرًا لقربه من منطقة الديرة.

وأخذ الشيخ عبد العزيز يصدح بصوته بالأذان خلال تلك الفترة لمدة 40 عامًا؛ لتصبح حصيلة الشيخ في اعتلاء المئذنة 75 عامًا؛ حيث كان يرفع أذان الصلوات المكتوبة في العاصمة الرياض، وكانت إذاعة الرياض تنقل الأذان بصوته، ثم تحوَّل الأمر بعد ذلك إلى إذاعة القرآن الكريم إلى أن توفي، وما زال إلى يومنا هذا يُرفع الأذان بصوت الشيخ لصلاة الظهر.

وفي السياق نفسه، ارتبط صوت ابن ماجد بصوت دقات ساعة الصفاة التي كانت تُسمع في أرجاء مدينة الرياض؛ فيما لم يعد يُسمع صوت المؤذن أو صوت دقات الساعة نظرًا لاتساع المساحة.

 

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أحدث التعليقات

شيخين1
كلش مدفوع الثمن مقدم والضيوف عارفين ان فية مقلب بلاكذب زايد
ابو عمار
جزاك الله خير .. استغرب من حرص البعض على صلاة التراويح وهي نافله وليست فرض ولا سنه نبويه وانما هي اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه ولا يحرصون على الصلوات المفروضه التي نصليها في البيوت . الانسان ممكن يصلي في بيته ما شاء له من عدد الركعات سواء كان منفرد او مع اهل بيته وسواء صلاها مجتمعه او متفرقه لا بأس في هذا لانها صلاة نافله
QLQ
... يلمحون للشغاله بطرق ملتوية
ღ_\/__☻ے
العماله مطنشه ومايدرون ان الوضع خطير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه

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