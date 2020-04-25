12 وسيلة للتقويم النهائي لطلاب وطالبات جامعات المملكة

وأوضحت الوزارة تلك الوسائل التي تضمن العدالة للجميع ، وهي كالتالي :
1-التقييم أثناء سير العملية التعليمية عن بُعد .
2-الإختبارات النهائية عبر بلاك بورد ، أو غيرها من برامج وتطبيقات الإختبارات .
3-الإختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي ، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعداستئناف الدراسة مع رصد تقرير غير مكتمل .
4- الإختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة .
5- اختبار الكتاب المفتوح .
6- الإختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية .
7- العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الإفتراضية .
8- التكليفات والواجبات المنزلية والأشطة .
9- منتديات النقاش .
10 –ملف الإنجاز الإلكتروني .
11- المشاريع العلمية والبحثية .
12 – الإمتحان بالمنزل .