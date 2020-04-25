12 وسيلة للتقويم النهائي لطلاب وطالبات جامعات المملكة

الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن 12 وسيلة متاحة لطلاب وطالبات الجامعات للتقويم النهائي بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص .

وأوضحت الوزارة تلك الوسائل التي تضمن العدالة للجميع ، وهي كالتالي :

1-التقييم أثناء سير العملية التعليمية عن بُعد .

2-الإختبارات النهائية عبر بلاك بورد ، أو غيرها من برامج وتطبيقات الإختبارات .

3-الإختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي ، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعداستئناف الدراسة مع رصد تقرير غير مكتمل .

4- الإختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة .

5- اختبار الكتاب المفتوح .

6- الإختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية .

7- العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الإفتراضية .

8- التكليفات والواجبات المنزلية والأشطة .

9- منتديات النقاش .

10 –ملف الإنجاز الإلكتروني .

11- المشاريع العلمية والبحثية .

12 – الإمتحان بالمنزل .