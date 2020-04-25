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الأعداد السابقة للصحيفة

12 وسيلة للتقويم النهائي لطلاب وطالبات جامعات المملكة

Time منذ ساعة
Views 1674
12 وسيلة للتقويم النهائي لطلاب وطالبات جامعات المملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن 12 وسيلة متاحة لطلاب وطالبات الجامعات للتقويم النهائي بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص .

وأوضحت الوزارة تلك الوسائل التي تضمن العدالة للجميع ، وهي كالتالي :

1-التقييم أثناء سير العملية التعليمية عن بُعد .

2-الإختبارات النهائية عبر بلاك بورد ، أو غيرها من برامج وتطبيقات الإختبارات .

3-الإختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي ، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعداستئناف الدراسة مع رصد تقرير غير مكتمل .

4- الإختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة .

5- اختبار الكتاب المفتوح .

6- الإختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية .

7- العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الإفتراضية .

8- التكليفات والواجبات المنزلية والأشطة .

9- منتديات النقاش .

10 –ملف الإنجاز الإلكتروني .

11- المشاريع العلمية والبحثية .

12 – الإمتحان بالمنزل .

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أحدث التعليقات

شيخين1
كلش مدفوع الثمن مقدم والضيوف عارفين ان فية مقلب بلاكذب زايد
ابو عمار
جزاك الله خير .. استغرب من حرص البعض على صلاة التراويح وهي نافله وليست فرض ولا سنه نبويه وانما هي اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه ولا يحرصون على الصلوات المفروضه التي نصليها في البيوت . الانسان ممكن يصلي في بيته ما شاء له من عدد الركعات سواء كان منفرد او مع اهل بيته وسواء صلاها مجتمعه او متفرقه لا بأس في هذا لانها صلاة نافله
QLQ
... يلمحون للشغاله بطرق ملتوية
ღ_\/__☻ے
العماله مطنشه ومايدرون ان الوضع خطير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه

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