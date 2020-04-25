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بالصور..تدشين مصلى الإمام الجديد بالمسجد الحرام

Time منذ 30 دقيقة
Views 1227
بالصور..تدشين مصلى الإمام الجديد بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام, الذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد المقدرة مساحته بـ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث صُمم ونُفذ بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديون من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي و الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني وعدد من المهندسين العاملين على المشروع.

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أحدث التعليقات

abdul
عن ابن عمر قال‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر‏"‏‏.‏
رمضان كريم
المضاربة بين الرجل وحارس الامن المرأة تفرع والمفروض اشياء زي ذي ماتنشر اتقو الله
رمضان كريم
اتق الله
أبو كنان
فقأ الله عينك يا فاجر !
أبو كنان
إطلاق الرصاص من الرشاش بيد واحدة فيه خطورة كبيرة على الرامي والمحيطين به ومو كل مرة تسلم الجرة

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