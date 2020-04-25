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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصورة..صلاة التراويح في أفغانستان

Time منذ ساعة
Views 1877
بالصورة..صلاة التراويح في أفغانستان

كابول (صدى):
وثقت صورة، أداء صلاة التراويح في أول أيام شهر رمضان المبارك، في أفغانستان.

وظهر المصلون خلال الصورة، متباعدين بهدف الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتباينت الآراء حول صحة الصلاة بهذه الطريقة، حيث مخالفتها لضوابط صلاة الجماعة، التي تشترط اصطفاف المصلين جنبًا إلى جنب، ورأى البعض أن قرار إغلاق المساجد الذي طبقته معظم الدول هو الأكثر صوابًا.

وبدأ شهر رمضان وقد خلت أقدس الأماكن الإسلامية في المملكة والقدس من المصلين إلى حد كبير، بعدما اضطرت السلطات لفرض قيود غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الصلاة داخل المسجد الحرام عشية أول أيام رمضان، كانت مقصورة على رجال الدين وأفراد الأمن وعاملي النظافة وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

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أحدث التعليقات

abdul
عن ابن عمر قال‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر‏"‏‏.‏
رمضان كريم
المضاربة بين الرجل وحارس الامن المرأة تفرع والمفروض اشياء زي ذي ماتنشر اتقو الله
رمضان كريم
اتق الله
أبو كنان
فقأ الله عينك يا فاجر !
أبو كنان
إطلاق الرصاص من الرشاش بيد واحدة فيه خطورة كبيرة على الرامي والمحيطين به ومو كل مرة تسلم الجرة

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