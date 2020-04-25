بالصورة..صلاة التراويح في أفغانستان

كابول (صدى):

وثقت صورة، أداء صلاة التراويح في أول أيام شهر رمضان المبارك، في أفغانستان.

وظهر المصلون خلال الصورة، متباعدين بهدف الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتباينت الآراء حول صحة الصلاة بهذه الطريقة، حيث مخالفتها لضوابط صلاة الجماعة، التي تشترط اصطفاف المصلين جنبًا إلى جنب، ورأى البعض أن قرار إغلاق المساجد الذي طبقته معظم الدول هو الأكثر صوابًا.

وبدأ شهر رمضان وقد خلت أقدس الأماكن الإسلامية في المملكة والقدس من المصلين إلى حد كبير، بعدما اضطرت السلطات لفرض قيود غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الصلاة داخل المسجد الحرام عشية أول أيام رمضان، كانت مقصورة على رجال الدين وأفراد الأمن وعاملي النظافة وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

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