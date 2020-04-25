الفراغ يقتل مدير الجزيرة " المفصول " ويقوده لانتقاد التطور العمراني بالمملكة

ماجد القزيز (صدى):

فتح مدير قناة الجزيرة المفصول الأردني ياسر أبو هلالة، النار على نفسه، بعدما حاول أن يبدي رأيه وينتقد التطور العمراني بالمملكة.

وقاد الفراغ أبو هلالة، للتعليق على برج الساعة بمكة المكرمة، مدعيًا أنه " اعتدى " على فضاء الحرم المكي -على حد قوله -.

وقال المرتزق الأردني في تصريح مثير للضحك: " يستفزني اعتداء برج الساعة على فضاء الحرم المكي! أي عقلية تنافس أقدم بيت وضع للناس " .

وليس بالغريب على أبو هلالة وكل من ينتمي لكيان الجزيرة، الخروج بتلك الانتقادات وإن كانت في غير محلها، حيث أصبحت مهاجمة المملكة هي القضية الأولى والأخيرة لهم.

يذكر أنه سبق وقد تعرض أبو هلالة للضرب على يد أبناء بلاده، ردًا على الإساءات المتكررة من القناة القطرية، حينما كان مديرًا لها، تجاه المملكة وعدد من الدول العربية، وتحريضه على الفوضى.