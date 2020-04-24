رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري

وكالات (صدى):

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه لن يكون هناك أي تراجع بشأن استكمال المسابقة بسبب كورونا.

وهدد الأندية التي ترفض استئناف الليغا؛ محذرا من عدم الالتزام بالخطة التي أعلنتها الرابطة.

وأضاف: " في هذا الوقت لا نفكر في سيناريو عدم إنهاء المنافسة " ، ومقتنع بأن كلًا من الدرجتين الأولى والثانية سيتم الانتهاء منهما عاجلًا أو آجلًا، وهذا ما نركز عليه " .

وأكد تيباس أيضًا أنه على أنه إذا رفض أي نادٍ اللعب، سيتعرض لعقوبات تأديبية.

وتابع: " يمكن لقرار أحد أن يضر بالجميع، وإذا رفض فريق اللعب ستطبق عليه القواعد، وأوضح أن هذه صناعة تمثل 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر 180 ألف وظيفة، فمن الضروري أن تكون متضامنًا وتبحث عن مصلحة كل منها " .