نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري

Time منذ 17 دقيقة
Views 1256
رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري

وكالات (صدى):
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه لن يكون هناك أي تراجع بشأن استكمال المسابقة بسبب كورونا.

وهدد الأندية التي ترفض استئناف الليغا؛ محذرا من عدم الالتزام بالخطة التي أعلنتها الرابطة.

وأضاف: " في هذا الوقت لا نفكر في سيناريو عدم إنهاء المنافسة " ، ومقتنع بأن كلًا من الدرجتين الأولى والثانية سيتم الانتهاء منهما عاجلًا أو آجلًا، وهذا ما نركز عليه " .

وأكد تيباس أيضًا أنه على أنه إذا رفض أي نادٍ اللعب، سيتعرض لعقوبات تأديبية.

وتابع: " يمكن لقرار أحد أن يضر بالجميع، وإذا رفض فريق اللعب ستطبق عليه القواعد، وأوضح أن هذه صناعة تمثل 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر 180 ألف وظيفة، فمن الضروري أن تكون متضامنًا وتبحث عن مصلحة كل منها " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور

أخر الأخبار

بالفيديو..شاب يستعرض بإطلاق النار داخل منزله
بالفيديو..شاب يستعرض بإطلاق النار داخل منزله
Time منذ دقيقتين Views 1065
رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري
رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري
Time منذ 17 دقيقة Views 1256
صايده الضب
صايده الضب
Time منذ 18 دقيقة Views 211
بالفيديو..الكلباني: سبب وقفي عن الخطابة لا يهم أحد المهم أنني عدت
بالفيديو..الكلباني: سبب وقفي عن الخطابة لا يهم أحد المهم أنني عدت
Time منذ 18 دقيقة Views 1337
الأب ترك طفلته مع الحيوانات المفترسة !
الأب ترك طفلته مع الحيوانات المفترسة !
Time منذ 18 دقيقة Views 235
لحد يزعلها في رمضان
لحد يزعلها في رمضان
Time منذ 19 دقيقة Views 194
العروس ابتلشت بالشايب
العروس ابتلشت بالشايب
Time منذ 20 دقيقة Views 244
راحت عليهم الذبيحة
راحت عليهم الذبيحة
Time منذ 21 دقيقة Views 192
دي بروين: ساديو ماني يستحق جائزة الأفضل
دي بروين: ساديو ماني يستحق جائزة الأفضل
Time منذ 43 دقيقة Views 1370
مواطن يروي قصة اختراقه لقطاع المواد الغذائية:«كنا نبيع الخضار في السوق» (فيديو)
مواطن يروي قصة اختراقه لقطاع المواد الغذائية:«كنا نبيع الخضار في السوق» (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 1559