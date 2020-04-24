إغلاق معملين للرقاق والكنافة مخالفين في الطائف

الطائف (صدى):

ضبطت الرقابة الناجحة مراقبي الأمانة بمحافظة الطائف معملَين لإنتاج الرقاق والكنافة، فالأول داخل محل بنشاط مخبز غير مؤهل؛ وذلك لسوء الموقع، وتدني مستوى النظافة فيه.

وقام المراقبون بإنهاء مهمتهم، وأثناء خروجهم حتى لاحظوا ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، ومغلقة، حيث تحولت لمعمل آخر لإنتاج الرقاق والكنافة.

وقد توافرت لديهم معلومات عن مخبز بأحد الأحياء، تحول جزء منه لمعمل لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، وكان مفتقرًا لأبسط شروط النظافة.

واكتشف المراقبون صدأ على ماكينة العجانة، كذلك لاحظوا تسريبًا لمياه المجاري من جزء من سقف الموقع، الذي يعلوه بالدور الثاني دورة مياه؛ ما يعني تسريب ما فيه خطورة بالغة على الصحة العامة؛ كون ذلك داخل محل لإنتاج الرقاق والكنافة، حيث تم إغلاق ذلك الموقع المخالف، وتسليمه للشرطة ضمن المتابعات التي تقوم بها الأمانة.