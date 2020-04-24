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إغلاق معملين للرقاق والكنافة مخالفين في الطائف

Time منذ 55 دقيقة
Views 1437
إغلاق معملين للرقاق والكنافة مخالفين في الطائف

الطائف (صدى):
ضبطت الرقابة الناجحة مراقبي الأمانة بمحافظة الطائف معملَين لإنتاج الرقاق والكنافة، فالأول داخل محل بنشاط مخبز غير مؤهل؛ وذلك لسوء الموقع، وتدني مستوى النظافة فيه.

وقام المراقبون بإنهاء مهمتهم، وأثناء خروجهم حتى لاحظوا ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، ومغلقة، حيث تحولت لمعمل آخر لإنتاج الرقاق والكنافة.

وقد توافرت لديهم معلومات عن مخبز بأحد الأحياء، تحول جزء منه لمعمل لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، وكان مفتقرًا لأبسط شروط النظافة.

واكتشف المراقبون صدأ على ماكينة العجانة، كذلك لاحظوا تسريبًا لمياه المجاري من جزء من سقف الموقع، الذي يعلوه بالدور الثاني دورة مياه؛ ما يعني تسريب ما فيه خطورة بالغة على الصحة العامة؛ كون ذلك داخل محل لإنتاج الرقاق والكنافة، حيث تم إغلاق ذلك الموقع المخالف، وتسليمه للشرطة ضمن المتابعات التي تقوم بها الأمانة.

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور

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