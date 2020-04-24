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الأعداد السابقة للصحيفة

كيفية اختيار المتأهلين للبطولات الأوروبية حال إلغاء الكالتشيو

Time منذ ساعة
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كيفية اختيار المتأهلين للبطولات الأوروبية حال إلغاء الكالتشيو

وكالات (صدى):
لوح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " بجود احتمالات لإلغاء الموسم في الدوريات الأوروبية بشرط أن تطلب الحكومة هذا الإجراء بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المرتقب أن كل اتحاد ينهي بطولته كما يرى ويحدد بطل هذه النسخة، ولكن هذا في حال إلغاء البطولة ولابد قبلها من قرار حكومي بذلك

وعن سيناريو الاتحاد الإيطالي بشأن تحديد هوية الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية حال إلغاء منافسات الدوري؛ حيث اقترح إنهاء الكالتشيو بدون إعلان بطل للمسابقة، مع تحديد الأندية المتأهلة للمشاركة في المسابقة الأوروبية وفقا للترتيب الحالي.

كما إنه سيتم إلغاء الهبوط في هذه النسخة مع تأهل فريقان من الدرجة الثانية ويتم إقامة المسابقة بالموسم المقبل بمشاركة 22 فريق.

وسيتم تحديد الأندية المتأهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حال إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي، وهم كالآتي:المتأهلون إلى بطولة دوري أبطال أوروبا:1- يوفنتوس (63 نقطة)2- لاتسيو (62 نقطة)3- انتر ميلان (54 نقطة)4- أتلانتا (48 نقطة)المتأهلون إلى بطولة الدوري الأوروبي:5- روما (45 نقطة)6- نابولي (39 نقطة).

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور

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