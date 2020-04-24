كيفية اختيار المتأهلين للبطولات الأوروبية حال إلغاء الكالتشيو

وكالات (صدى):

لوح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " بجود احتمالات لإلغاء الموسم في الدوريات الأوروبية بشرط أن تطلب الحكومة هذا الإجراء بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المرتقب أن كل اتحاد ينهي بطولته كما يرى ويحدد بطل هذه النسخة، ولكن هذا في حال إلغاء البطولة ولابد قبلها من قرار حكومي بذلك

وعن سيناريو الاتحاد الإيطالي بشأن تحديد هوية الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية حال إلغاء منافسات الدوري؛ حيث اقترح إنهاء الكالتشيو بدون إعلان بطل للمسابقة، مع تحديد الأندية المتأهلة للمشاركة في المسابقة الأوروبية وفقا للترتيب الحالي.

كما إنه سيتم إلغاء الهبوط في هذه النسخة مع تأهل فريقان من الدرجة الثانية ويتم إقامة المسابقة بالموسم المقبل بمشاركة 22 فريق.

وسيتم تحديد الأندية المتأهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حال إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي، وهم كالآتي:المتأهلون إلى بطولة دوري أبطال أوروبا:1- يوفنتوس (63 نقطة)2- لاتسيو (62 نقطة)3- انتر ميلان (54 نقطة)4- أتلانتا (48 نقطة)المتأهلون إلى بطولة الدوري الأوروبي:5- روما (45 نقطة)6- نابولي (39 نقطة).