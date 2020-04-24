عائلة خاطفة الدمام: واثقون في عدالة القضاء 

الدمام (صدى):

قالت عائلة خاطفة الدمام إنها واثقة في الجهات القضائية بكافة مستوياتها، وحرصها على أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة المتورطين كافة في هذه القضية.

وأوضحت العائلة أنهم تقدموا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، مطالبين بمحاسبة عدد من المحرضين الذين وجهوا تهديدات واتهامات باطلة لتأليب المجتمع على العائلة، لاسيما بعد إعلان نتائج التحقيقات.

وتعرضت العائلة للإساءة والتنمر من قبل بعض ضعاف النفوس؛ مما انعكس عليهم سلباً نفسياً ومعنوياً.

وأشارت العائلة إلى أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية عن أي تصريح؛ احترامًا للقانون، وأن القضية لا زالت تحت التحقيق، وبعد صدور نتائج التحقيقات بمحاسبة المذنبين فإن العائلة لها الحق في مقاضاة كل من أساء إليها، وعازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء.