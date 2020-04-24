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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من بيت الله الحرام في أجواء روحانية

Time منذ ساعتين
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شاهد.. دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من بيت الله الحرام في أجواء روحانية

عادل الحربي (صدى):
بثت قناة السعودية، اليوم الجمعة، دعاء للشيخ ماهر المعقيلي من بيت الله الحرام في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ورصد الفيديو الأجواء الروحانية في أرجاء البيت الحرام في أول أيام الشهر الكريم.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور

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