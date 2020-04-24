تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
شاهد.. دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من بيت الله الحرام في أجواء روحانية
منذ ساعتين
2927
3
عادل الحربي (صدى):
بثت قناة السعودية، اليوم الجمعة، دعاء للشيخ ماهر المعقيلي من بيت الله الحرام في أول أيام شهر رمضان الكريم.
ورصد الفيديو الأجواء الروحانية في أرجاء البيت الحرام في أول أيام الشهر الكريم.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور
أخر الأخبار
بالفيديو..شاب يستعرض بإطلاق النار داخل منزله
منذ دقيقة
1038
رئيس الليغا يفتح النار على الأندية الرافضة لاسئناف الدوري
منذ 16 دقيقة
1253
صايده الضب
منذ 17 دقيقة
206
بالفيديو..الكلباني: سبب وقفي عن الخطابة لا يهم أحد المهم أنني عدت
منذ 17 دقيقة
1325
الأب ترك طفلته مع الحيوانات المفترسة !
منذ 17 دقيقة
229
لحد يزعلها في رمضان
منذ 18 دقيقة
189
العروس ابتلشت بالشايب
منذ 19 دقيقة
240
راحت عليهم الذبيحة
منذ 20 دقيقة
187
دي بروين: ساديو ماني يستحق جائزة الأفضل
منذ 42 دقيقة
1362
مواطن يروي قصة اختراقه لقطاع المواد الغذائية:«كنا نبيع الخضار في السوق» (فيديو)
منذ 49 دقيقة
1543