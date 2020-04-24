شاهد.. دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من بيت الله الحرام في أجواء روحانية

عادل الحربي (صدى):

بثت قناة السعودية، اليوم الجمعة، دعاء للشيخ ماهر المعقيلي من بيت الله الحرام في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ورصد الفيديو الأجواء الروحانية في أرجاء البيت الحرام في أول أيام الشهر الكريم.