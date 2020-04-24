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وزير المالية يدعو إلى التعاون مع كل المنظمات الفاعلة لمواجهة جائحة

Time منذ ساعتين
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وزير المالية يدعو إلى التعاون مع كل المنظمات الفاعلة لمواجهة جائحة

جنيف (صدى):
أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم تحالفا عالميا للتعاون على تسريع تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيع التقنيات الآمنة والفعالة للوقاية والتشخيص منه بحيث تكون في متناول كل من يحتاج إليها في جميع انحاء العالم.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم بمشاركة قيادات المنظمات الأممية والحكومات وقادة الصحة في أنحاء العالم، عن عقد التحالف الجديد اجتماعا في 4 مايو القادم تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لحشد الموارد وجمع التبرعات والتمويل اللازم، والبالغ 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرينش بهذا التضامن لمواجهة الفيروس الذي يمثل تهديدا للجميع، مشيرا بأن العمل المشترك سيؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على الالتزام الأوروبي بالتضامن والمساهمة في هذا التحالف لتخطي هذا الوباء.

وتحدث نيابة عن مجموعة العشرين معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، داعيا إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذا التحدي الجسيم، والتعاون مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين ستحاول تحقيق ذلك من خلال التضامن.

وأضاف أنه لتعزيز مجال الصحة أطلقت مجموعة العشرين موقعا على الانترنت لتقفي أثر الصعاب المالية التي يواجهها العالم، وهو ما يستوجب حشد 8 مليارات دولار، وقد أُعلن عن تعهدات بالتبرع بملياري دولار ونحتاج إلى 6 مليارات، علاوة على التزامات بالتبرع بمبالغ أخرى وبما سيسمح بتزويد كل شعوب العالم وكل العاملين الصحيين بمعدات الوقاية.

وأكد أهمية الدفع بالبحوث والتطوير والإنتاج للتصدي لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن العالم قد يواجه مجددا فيروسا ضارا فتاكا يزعزع الحدود ويزعزع نمط حياتنا، وينبغي استباق الأمور بتعزيز آليات التأهب والاستجابة في المستقبل، بحيث تتمكن الأجيال القادمة من خلال تبصرنا الآن من التأهب على أحسن وجه لمثل تلك الجائحة التي قد تعود إلى الواجهة، مشيرا أن الاستثمار اليوم سيعود بالنفع على الأجيال المقبلة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
صار الخصي يفتي ويوجه ههههه لعرمي لقد هزلن وبان هزالها وصرت ابن المتعة المجوسي يساوم في امور الدين
دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور

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