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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الدلم بالرياض

Time منذ 3 ساعات
Views 1887
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بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الدلم بالرياض

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة الدلم بمنطقة الرياض في أول يوم من رمضان، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نبهت هطول أمطار رعدية في 5 مناطق، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية في 6 مناطق أخرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق " الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ومرتفعات جازان "، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام.

ولفتت الهيئة إلى أن البحر ألأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور
عدو الخونة
الله يعطينا مما اعطاك اشهد انك واعي ومتدبر خصوصا باخذ النفس والتريث قبل البت او اصدار اي امر او اتخاذ اي تصرف طالما فيه مجال لتقليب الراي فيه كما انك دققت او مسحت الغبار عن حقيقة تكمن فينا وطالما تلبسناها وهي الدفاع فقط كالمثال الذي طرحته لسكوتنا عن تصرفات دول تعتبر عظمى وطالما اتخذت على انها مثالا يحتذى في اعطاء الحقوق وووو ومن هذا ايضا سكوتنا فيما يخص المرأة من جهة هجومهم على الحجاب والحشمة واعتبار هذا نوعا من التسلط واهانة المرأة... بينما نحن ساكتون صامتون صم بكم عما يجري في الغرب من ابتذال للمرأة وانتهاك انسانيتها وكرامتها وكل ما يمت لادميتها بصلة فاسم الحرية جعلوها تشرب البول ويجتمع عليها النفر من الرجال في آن واحد يتبارون في اذلالها واهانتها امام الكميرات ويعرض هذا كافلام نظير حفنة دولارات بل صاروا يتنافسون في تقديم افلام جنسية لبنات دون سن العاشرة امام الحكومات الغربية ومجتمعاتها تحت اسم الحرية الشخصية والفردية الرأسمالية مع وضع +18 كمعيار اخلاقي يعفي الناشر من الجريمة ونشر امتهان المرأة وتسويق حقارتها ودناءة قيمتها في الوقت الذي يقولون عن نسائنا اننا نجبرهم على لبس الحجاب

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