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الأعداد السابقة للصحيفة

مكة تٌقاطع 10 عادات رمضانية بسبب كورونا

Time منذ 3 ساعات
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مكة تٌقاطع 10 عادات رمضانية بسبب كورونا

نايف السالم (صدى):
يشهد رمضان 1441 مقاطعة عدد من العادات الرمضانية الروحانية؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن جانبه أوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، إن شهر مضان 14441 يشهد مرور العالم بجائحة كورونا إلا أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في الانتماء الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.

وفيما يتعلق بالعادات المكية التي كانت تُمارس في رمضان، لفت الدهاس إلى أنها ستغيب هذا العام ومن أبرزها : "اجتماع الأسرة في منزل كبير العائلة، وقضايا السهرات الرمضانية الجميلة، وغياب الزخارف الضوئية والورقية من فوانيس ونحوها التي كان لا يخلو منزلاً أو حي منها".

وتابع : "افتقدنا في هذا الشهر ضجيج الأسواق المكية خاصة ما قبل الإفطار، وخلو السفر الرمضانية من شراب السوبيا الذي يأتي في مقدمة السفر الرمضانية في المجتمع المكي، وكذلك التسوق في ليالي رمضان، وممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الشعبية التي تشتهر بها أحياء وأزقة مكة، بالإضافة إلى غياب الألعاب النارية التي كانت تضيء سماء الأحياء في ليالي رمضان بمكة المكرمة.

كما كانت تشهد مكة انتشار محلات بيع الكبدة وتناولها في الهواء الطلق، وستظل هذا العام غائبة .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور
عدو الخونة
الله يعطينا مما اعطاك اشهد انك واعي ومتدبر خصوصا باخذ النفس والتريث قبل البت او اصدار اي امر او اتخاذ اي تصرف طالما فيه مجال لتقليب الراي فيه كما انك دققت او مسحت الغبار عن حقيقة تكمن فينا وطالما تلبسناها وهي الدفاع فقط كالمثال الذي طرحته لسكوتنا عن تصرفات دول تعتبر عظمى وطالما اتخذت على انها مثالا يحتذى في اعطاء الحقوق وووو ومن هذا ايضا سكوتنا فيما يخص المرأة من جهة هجومهم على الحجاب والحشمة واعتبار هذا نوعا من التسلط واهانة المرأة... بينما نحن ساكتون صامتون صم بكم عما يجري في الغرب من ابتذال للمرأة وانتهاك انسانيتها وكرامتها وكل ما يمت لادميتها بصلة فاسم الحرية جعلوها تشرب البول ويجتمع عليها النفر من الرجال في آن واحد يتبارون في اذلالها واهانتها امام الكميرات ويعرض هذا كافلام نظير حفنة دولارات بل صاروا يتنافسون في تقديم افلام جنسية لبنات دون سن العاشرة امام الحكومات الغربية ومجتمعاتها تحت اسم الحرية الشخصية والفردية الرأسمالية مع وضع +18 كمعيار اخلاقي يعفي الناشر من الجريمة ونشر امتهان المرأة وتسويق حقارتها ودناءة قيمتها في الوقت الذي يقولون عن نسائنا اننا نجبرهم على لبس الحجاب

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