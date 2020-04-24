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الأعداد السابقة للصحيفة

"ساما"تدعم المتاجر ومنشآت القطاع الخاص بـ 800 مليون ريال

Time منذ 3 ساعات
Views 1822
"ساما"تدعم المتاجر ومنشآت القطاع الخاص بـ 800 مليون ريال

الرياض (صدى):
تجاوبًا مع الجهود الحكومية الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورنا -كوفيد 19- على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادًا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصاً على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها، طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال.

ويستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ،ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، وتمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية ،ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن لمنشآت القطاع الخاص زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أو من خلال زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا المستجد حيث يمكن التعرف على المبادرات كافة التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، من خلال شرح ميسر و"فيدوهات" قصيرة.

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
ياي يعني أني ما نعرف انو صاحب مقالب ، الحمد لله والشكر بس !
عدو الخونة
اخرج منها انت ايها المجوسي عدو البشرية جمعاء وتصير بخير طال مانت وجنسك بعداء وتحت السيطرة فالانسانية بخير نسيت امس وانت تحرض الناس على الخروج وكسر منع الاختلاط بين المواطنين لضرب السليم بالمصاب لتشفي غليلك بكثرة الهلكى كما يفعل اسيادك المجوس في ايران وكما يفعل نظرائكم المغول في تركيا قتلك الله بسمك وارحنا من فحيحك ياعدو نفسك وعدو الانسانية
دآنـــــــہہ
بسم الله !! وجد يعني عليهم إقبال من النساء 🤔😂🥺!!
faeiz1122
اوف اوف اوف لفت نظري العنوان وزاده الخبر كبرتوا اللي صار وبعدين كلنا شفنا الفيديو وواضح رجل مع زوجته أو أخته تضارب مع رجل ثاني أما كذبكم ( عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.) اتركو الكذب وتكبير الأمور
عدو الخونة
الله يعطينا مما اعطاك اشهد انك واعي ومتدبر خصوصا باخذ النفس والتريث قبل البت او اصدار اي امر او اتخاذ اي تصرف طالما فيه مجال لتقليب الراي فيه كما انك دققت او مسحت الغبار عن حقيقة تكمن فينا وطالما تلبسناها وهي الدفاع فقط كالمثال الذي طرحته لسكوتنا عن تصرفات دول تعتبر عظمى وطالما اتخذت على انها مثالا يحتذى في اعطاء الحقوق وووو ومن هذا ايضا سكوتنا فيما يخص المرأة من جهة هجومهم على الحجاب والحشمة واعتبار هذا نوعا من التسلط واهانة المرأة... بينما نحن ساكتون صامتون صم بكم عما يجري في الغرب من ابتذال للمرأة وانتهاك انسانيتها وكرامتها وكل ما يمت لادميتها بصلة فاسم الحرية جعلوها تشرب البول ويجتمع عليها النفر من الرجال في آن واحد يتبارون في اذلالها واهانتها امام الكميرات ويعرض هذا كافلام نظير حفنة دولارات بل صاروا يتنافسون في تقديم افلام جنسية لبنات دون سن العاشرة امام الحكومات الغربية ومجتمعاتها تحت اسم الحرية الشخصية والفردية الرأسمالية مع وضع +18 كمعيار اخلاقي يعفي الناشر من الجريمة ونشر امتهان المرأة وتسويق حقارتها ودناءة قيمتها في الوقت الذي يقولون عن نسائنا اننا نجبرهم على لبس الحجاب

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