«كورونا» يقتل المزيد من الأطباء في مصر

القاهرة (صدى):

نعت نقابة الأطباء المصرية، اليوم الجمعة، وفاة طبيب رابع لديها إثر إصبت بفيروس كورونا الجديد .

ويدعى الطبيب أشرف عدلي ؛ استشاري أمراض القلب بمحافظة قنا جنوب البلاد، حيث توفي بمستشفى الصداقة بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد مخالطته لمريض مصاب.

وقالت النقابة في بيان لها إن اثنين من الأطباء المتوفين بفيروس كورونا توفيا بعدوي مجتمعية بعيدًا عن ظروف عملهما، فيما توفي الطبيب الثالث بعد إصابته بعدوى من مخالطته لمريض مصاب.

تجدر الإشارة إلى أنه ظهرت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأطباء في مستشفى الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، ومستشفى الفيوم العام، ومستشفيات جامعة بنها، ومستشفى العجمي النموذجي للعزل في الإسكندرية، ومستشفى الزيتون التخصصي في القاهرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، ومستشفى خاص آخر في الإسكندرية، فضلاً عن عن إصابة نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح شمال البلاد.