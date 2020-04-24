" آبل " تزيح النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد

واشنطن (صدى):

أزاحت شركة آبل النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد، اللتين حذرت منهما إحدى الشركات المتخصصة بالأمن السيبراني.

وقالت الشركة إنها تتعامل مع جميع تقارير التهديدات الأمنية على محمل الجد، وجرى التحقق بدقة في تقرير الشركة المكتشفة للثغرتين، واستناداً إلى المعلومات المقدمة في التقرير؛ تم الوصول إلى أن هذه المشاكل لا تشكل خطراً مباشراً على المستخدم.

ولفتت إلى أن الشركة المكتشفة ذكرت أن هناك ثلاث مشاكل في تطبيق Mail، ولكنها وحدها غير كافية لتجاوز إجراءات وآليات الحماية الأمنية لأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية (iPhone و iPad).

وأوضحت آبل أنها لم تعثر على أي دليل على استغلال هذه الثغرات ضد المستخدم، مبينة أنه ستتم معالجة هذه الثغرات المحتملة في تحديث أمني للبرنامج قريباً.