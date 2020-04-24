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الأعداد السابقة للصحيفة

" آبل " تزيح النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد

Time منذ 22 دقيقة
Views 1225
" آبل " تزيح النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد

واشنطن (صدى):
أزاحت شركة آبل النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد، اللتين حذرت منهما إحدى الشركات المتخصصة بالأمن السيبراني.

وقالت الشركة إنها تتعامل مع جميع تقارير التهديدات الأمنية على محمل الجد، وجرى التحقق بدقة في تقرير الشركة المكتشفة للثغرتين، واستناداً إلى المعلومات المقدمة في التقرير؛ تم الوصول إلى أن هذه المشاكل لا تشكل خطراً مباشراً على المستخدم.

ولفتت إلى أن الشركة المكتشفة ذكرت أن هناك ثلاث مشاكل في تطبيق Mail، ولكنها وحدها غير كافية لتجاوز إجراءات وآليات الحماية الأمنية لأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية (iPhone و iPad).

وأوضحت آبل أنها لم تعثر على أي دليل على استغلال هذه الثغرات ضد المستخدم، مبينة أنه ستتم معالجة هذه الثغرات المحتملة في تحديث أمني للبرنامج قريباً.

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..

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