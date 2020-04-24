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الأعداد السابقة للصحيفة

مخابرات أردوغان متهمة بتصفية المرتزقة 

Time منذ ساعة
Views 1471
مخابرات أردوغان متهمة بتصفية المرتزقة 

وكالات (صدى):
وجهت اتهامات لمخابرات نظام أردوغان بشأن تصفية السوريين الذين يرفضون الالتحاق بصفوف المرتزقة للقتال في ليبيا.

وتعرض أردوغان لمشكلات في تجنيد السوريين للقتال كمرتزقة في ليبيا، رغم المغريات التي يقدمها لهم، وتبين أن المخابرات التركية تلجأ إلى أسلوب التخويف والتهديد بالموت لمن لا يلتحقون بصفوف المرتزقة.

ويقدم النظام العديد من المغريات، منها منح الجنسية التركية لأي مرتزق يستمر في القتال في ليبيا لمدة ستة أشهر أو أكثر، حيث أن أردوغان يعتمد على المرتزقة في ليبيا لتنفيذ أغراض سياسية وجيوسياسية أصبح يثير علامات استفهام، واصفة سلوكه بالانتهازي.

ويعد اندفاع أردوغان بشكل جنوني باتجاه ليبيا هو استغلال لهذا البلد الذي يشهد صراعات.

وكان الجيش الليبي ألقى أخيرا القبض على عدد من المرتزقة السوريين، الذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق في محوري بوسليم والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..

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