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الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة " توضح المقصود بالحالات النشطة بالفيروس المستجد

Time منذ ساعة
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Comment 1
" الصحة " توضح المقصود بالحالات النشطة بالفيروس المستجد

حمود العنزي (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة من قبل المواطنين عن المقصود بالحالات النشطة بفيروس كورونا المذكورة في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات النشطة هي الحالات المصابة حاليا ولم تتماثل للشفاء بإجمالي الحالات المؤكدة أي إجمالي حالات الوفاة، والتعافي = الحالات النشطة.

وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة أعلن أنه تم رصد 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 13930، موضحا خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس عن تسجيل 113 حالة تعافي من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1925.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليونين و500 ألف مصاب حتى اللحظة ووفاة ما يزيد على 184 ألفا، وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..

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