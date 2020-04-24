نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"فيفا" يُقدم 150 مليون دولار للاتحادات الوطنية

Time منذ ساعتين
Views 1444
"فيفا" يُقدم 150 مليون دولار للاتحادات الوطنية

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقديمه مساعدات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار أمريكي إلى الاتحادات الوطنية؛ ، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان لها اليوم الجمعة، إنه " سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا " .

وأضاف: " يعني هذا الإجراء أن مبلغا إجماليا يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ 211 " .

من جانبه، قال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، إن الجائحة " تسببت بتحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم، وكالهيئة العالمية المنظمة للعبة، من واجب الفيفا أن يكون حاضرا لمساعدة من لديهم حاجات ضرورية".

وأضاف: " تبدأ بتوفير مساعدة مالية فورية لاتحاداتنا الأعضاء "، متابعًا: "هو خطوة أولى من خطة مساعدة مالية بعيدة المدى نعمل على إعدادها للتعامل مع حال الطوارئ في كل مجتمع كرة القدم ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..

أخر الأخبار

إصابة شخص إثر تصادم مركبتين بمخطط ولي العهد
إصابة شخص إثر تصادم مركبتين بمخطط ولي العهد
Time منذ 7 دقائق Views 1160
بالفيديو .. الزعاق : اليوم مرحلة قران حادي
بالفيديو .. الزعاق : اليوم مرحلة قران حادي
Time منذ 13 دقيقة Views 1223
اعترافات مروعة للسفاح قاتل زوجته وأطفاله وأشقائه:«شي وصار»
اعترافات مروعة للسفاح قاتل زوجته وأطفاله وأشقائه:«شي وصار»
Time منذ 19 دقيقة Views 247
" آبل " تزيح النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد
" آبل " تزيح النقاب عن ثغرتي تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد
Time منذ 21 دقيقة Views 1224
" لجنة سكن العمالة ": المدارس الحكومية تتسع لـ29 ألف عامل
" لجنة سكن العمالة ": المدارس الحكومية تتسع لـ29 ألف عامل
Time منذ 28 دقيقة Views 1438
شاهد.. لحظة إفطار رجال الأفواج الأمنية في الميدان
شاهد.. لحظة إفطار رجال الأفواج الأمنية في الميدان
Time منذ 31 دقيقة Views 1449
سفير روسيا السابق بقطر يفضح " بن جاسم " ويكشف خفايا جديدة عن توجهات الدوحة
سفير روسيا السابق بقطر يفضح " بن جاسم " ويكشف خفايا جديدة عن توجهات الدوحة
Time منذ 36 دقيقة Views 1604
السمعة الطيبة
السمعة الطيبة
Time منذ 38 دقيقة Views 122
غادة عادل تُكسر ديكور برنامج "رامز مجنون رسمي" في أول حلقة (فيديو)
غادة عادل تُكسر ديكور برنامج "رامز مجنون رسمي" في أول حلقة (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1182
مدينة تتحول إلى "فيلم رعب"
مدينة تتحول إلى "فيلم رعب"
Time منذ 44 دقيقة Views 217