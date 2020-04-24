"فيفا" يُقدم 150 مليون دولار للاتحادات الوطنية

وكالات (صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقديمه مساعدات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار أمريكي إلى الاتحادات الوطنية؛ ، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان لها اليوم الجمعة، إنه " سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا " .

وأضاف: " يعني هذا الإجراء أن مبلغا إجماليا يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ 211 " .

من جانبه، قال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، إن الجائحة " تسببت بتحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم، وكالهيئة العالمية المنظمة للعبة، من واجب الفيفا أن يكون حاضرا لمساعدة من لديهم حاجات ضرورية".

وأضاف: " تبدأ بتوفير مساعدة مالية فورية لاتحاداتنا الأعضاء "، متابعًا: "هو خطوة أولى من خطة مساعدة مالية بعيدة المدى نعمل على إعدادها للتعامل مع حال الطوارئ في كل مجتمع كرة القدم ".