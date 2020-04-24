صورة لهلال شهر رمضان من مرصد تمير

الرياض (صدى):

وثق مرصد تمير الفلكي منذ قليل صورة للهلال في أول أيام شهر رمضان المبارك.

يذكر أن المحكمة العليا أعلنت يوم أمس، الخميس، أن اليوم هو غرة شهر رمضان المبارك.