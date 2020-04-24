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صورة لهلال شهر رمضان من مرصد تمير
منذ ساعة
2032
1
الرياض (صدى):
وثق مرصد تمير الفلكي منذ قليل صورة للهلال في أول أيام شهر رمضان المبارك.
يذكر أن المحكمة العليا أعلنت يوم أمس، الخميس، أن اليوم هو غرة شهر رمضان المبارك.
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أحدث التعليقات
زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..
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