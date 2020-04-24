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الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة لحارس الملوك عبد العزيز الفغم أثناء طفولته 

Time منذ ساعة
Views 3468
صورة نادرة لحارس الملوك عبد العزيز الفغم أثناء طفولته 

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صور نادرة لطفولة حارس الملوك الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، مما جذبت أنظار المواطنين حولها.

ولاقت الصور انتشارا وتداولا واسعا من قبل المواطنين الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة، حيث انهالت التعليقات على المقطع.

وكان عدد من أقارب وزملاء الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، تحدثوا عن بعض جوانب حياته، والكثير من المواقف التي عاشوها معه، فضلا عن مقولات لأبيه وأمه عكست حبهما لهذا الوطن الذي وهبا ابنهما الراحل له.

ومن جانبه، أوضح والد الفقيد، اللواء بداح الفغم، الضابط المرافق للملك عبدالله، وهو يشاهد صورا قديمة للراحل، أن الجميع قدِم للعزاء فيه، وإن هذا قضاء الله، ومن فضل الله عليه، وإن الجميع كان يحبه، فقد كان رجلا مخلصا في عمله.

وعلى نحو متصل، قال عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد، الدكتور نواف الفغم، إنهم كانوا يناقشون الوالدة ويسألونها "من أطيب عيالك"، فكانت تقول إنه عبدالعزيز، وعيالي 6 منهم 5 لي، وواحد احتسبته عند الله لهذه الدولة.وكشف أحد زملاء الراحل، الضابط السابق بقوات الأمن الخاصة فهد الشثري، عن أول مرة رأى فيها عبدالعزيز وجمعهما تمرين قاسٍ مع آخرين، تميز فيه الراحل بشكل كبير، فيما ذكر نائب قائد الحرس الملكي سابقا الفريق عبيد بن غيث سبب اختياره لعبدالعزيز ليعمل في الاستخبارات، واصفا إياه بـ"الضابط الحي".

 

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه وش نمدح ونادي حاصل على لقب كاس اسيا .. ومحقق 59 بطولة رسمية ومسجلة رسمي .. انت خلك بالخرقه وقصاصات الجرايد
ابو محمد
الله يعز حكومتنا ويزيد عزها عزاً ، آمين .. .. ماقصرت حكومتنا العادله ، ماقصرت مع المواطن والمقيم على حدٍ سواء ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الملل
رحم الله جميع اموات المسلمين الاوليين والتاليين
ابو محمد
نعرف انه غراب البين خراب الديار العامره .. .. نسأل الله ان يزيله عن وجه الارض بماشاء عاجلاً غير آجل .. آمين ..

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